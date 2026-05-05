CĐV Arsenal chế giễu Man City dâng chức vô địch Premier League cho đội nhà

"Lần này thì họ bỏ cuộc rồi", một CĐV Arsenal bày tỏ khi chứng kiến Man City phải chia điểm trước Everton với tỷ số 3-3 ở trận đấu thuộc vòng 35 Premier League diễn ra vào rạng sáng 5/5 (giờ Việt Nam).

Các cầu thủ Man City thể hiện sự thất vọng sau trận hòa kịch tính với Everton (Ảnh: Getty).

Với trận hòa này, Man City đã bị Arsenal bỏ xa 5 điểm dù vẫn thi đấu ít hơn một trận. Khi giải đấu chỉ còn 3 vòng phía trước, "Pháo thủ" nắm lợi thế lớn với quyền tự quyết chức vô địch ngoại hạng Anh mùa này, nhất là khi các đối thủ của thầy trò HLV Mikel Arteta tương đối dễ thở, lần lượt là West Ham, Burnley và Crystal Palace.

Đáng chú ý, hình ảnh HLV Pep Guardiola đập mạnh chai nước sau khi chứng kiến đội nhà bị cầm hòa dù là đội mở tỷ số trước càng khiến nhiều CĐV Arsenal lấy làm thích thú và trêu chọc trên mạng xã hội.

Hình ảnh HLV Pep Guardiola đập vỡ chai nước sau khi uống khiến các CĐV Arsenal lấy làm thích thú để chế giễu (Ảnh: Getty).

"Pep đã uống rượu say khướt", một CĐV Arsenal bình luận khi chứng kiến chiến lược gia người Tây Ban Nha thể hiện sự thất vọng sau trận đấu.

Thực tế những chai rượu hay chai nước đã trở thành chủ đề xuyên suốt trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải này giữa CĐV hai đội bóng.

CĐV của Man City chế giễu Arsenal với việc uống chai nước có in hình logo của đối thủ (Ảnh: Getty).

Một CĐV nổi tiếng của Man City đã nhiều lần chế giễu Arsenal bằng cách uống nước từ một chai nước có in hình đội chủ sân Emirates trước ống kính truyền hình, như thể ám chỉ rằng đoàn quân của HLV Mikel Arteta tiếp tục bỏ lỡ chức vô địch sau những trận thua đáng tiếc ở những vòng đấu trước.

Tuy nhiên các CĐV Arsenal đã được dịp chụp lại hình ảnh CĐV nói trên phải cất kỹ chai nước trong túi áo khi chứng kiến Man City để mất điểm trước Everton.

CĐV của Man City phải cất kỹ chai nước trong túi khi chứng kiến đội nhà bị cầm hòa (Ảnh: Getty).

"Quả báo đến với bạn rất nhanh", một CĐV Arsenal chế giễu.

"Hãy cầu nguyện cho anh chàng này, vì hình ảnh của anh ta sắp bị dán khắp mọi nơi rồi", thêm một CĐV Arsenal bày tỏ.

"Không có Kevin de Bruyne và Rodri, những anh chàng còn lại của Man City trông chỉ giống như một Tottenham thiếu sức sống mà thôi", một CĐV Arsenal chế giễu các cầu thủ Man City.

Các cầu thủ Arsenal sáng cửa giành chức vô địch Premier League khi hơn đội nhì bảng Man City 5 điểm và chỉ còn 3 vòng đấu phía trước (Ảnh: Getty).

Nhiều gương mặt thể thao nổi tiếng cũng đồng loạt chỉ trích Man City sau lần sảy chân mới nhất của họ.

“Man City nghẹt thở, Everton đứng vững, Arsenal hơn 5 điểm, 3 trận cuối đều diễn ra ở London. Mọi thứ nằm trong tay chúng ta. Hãy đưa chức vô địch của chúng ta về nhà", nhà báo Piers Morgan viết trên mạng xã hội.

"Giờ thì cơ hội hoàn toàn nằm trong tay chúng ta! Chỉ còn ba trận đấu quan trọng nữa ở Ngoại hạng Anh và chúng ta sẽ mang chức vô địch về Bắc London", nhà quảng bá quyền anh Frank Warren bày tỏ.