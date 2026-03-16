Cầu thủ Việt Kiều tỏa sáng giúp CLB Công an TPHCM đánh bại PVF-CAND

Tối 15/3, CLB Công an TPHCM đã giành trọn 3 điểm đầy kịch tính trước PVF-CAND tại vòng 16 LPBank V.League 2025/26, nhờ pha lập công duy nhất của cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa. Bàn thắng quyết định này đã giúp đội bóng ngành công an củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Trước trận đấu, CLB Công an TPHCM được đánh giá cao hơn khi từng đánh bại PVF-CAND với tỷ số 2-1 ở lượt đi. Trong khi đó, PVF-CAND đang đối mặt với nhiều khó khăn, xếp cuối bảng và vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sau khi HLV trưởng Nguyễn Thành Công chia tay đội.

Dù phải làm khách, PVF-CAND dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới đã nhập cuộc khá chủ động. Họ đẩy cao đội hình, tích cực pressing tầm cao nhằm gây sức ép và tìm kiếm cơ hội phản công nhanh.

Phút thứ 10, PVF-CAND suýt chút nữa có bàn mở tỷ số khi Mpande bứt tốc vượt qua hai hậu vệ đối phương, căng ngang cho Samson đệm bóng tung lưới. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng sau khi xác định Mpande đã phạm lỗi trước đó.

Quyết định này phần nào làm giảm hưng phấn của PVF-CAND. CLB Công an TPHCM dần lấy lại thế trận và tổ chức tấn công. Phút 39, Makrillos tạt bóng thuận lợi cho Tiến Linh, nhưng thủ quân đội chủ nhà lại đệm bóng chệch khung thành trong tư thế với.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết.

Bước sang hiệp hai, CLB Công an TPHCM tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ tấn công với nhiều pha đánh biên tốc độ. Phút 53, từ quả tạt chuẩn xác của Quang Hùng, Tiến Linh bật cao đánh đầu nhưng bóng lại dội cột dọc, nối dài chuỗi tình huống dứt điểm kém duyên của tiền đạo này.

Trên sân, cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa đã thể hiện phong độ nổi bật với những pha đi bóng lắt léo, nhiều lần buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi để ngăn cản. Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006 và mang quốc tịch Úc, gia nhập CA TPHCM vào tháng 1/2026 theo dạng cho mượn từ CLB Perth Glory. Dù chỉ cao 1,65m, anh gây ấn tượng nhờ tốc độ, kỹ thuật khéo léo và khả năng di chuyển thông minh trong các tình huống tấn công.

Sức ép liên tục của CLB Công an TPHCM cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 76. Từ pha triển khai bóng bên cánh phải, Quang Hùng căng ngang một chạm thuận lợi để Ngô Đăng Khoa băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tiền vệ Việt kiều Úc tiếp tục để lại dấu ấn với màn trình diễn nổi bật trong hiệp hai, và bàn thắng ở phút 76 được xem như phần thưởng xứng đáng cho sự năng nổ của anh. Pha lập công này cũng cho thấy cái duyên ghi bàn của Khoa Ngô trong những trận đấu gần đây.

Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng thứ hai liên tiếp của CLB Công an TPHCM. Ở vòng đấu trước, đội bóng này cũng tạo bất ngờ khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku, và người ghi bàn quyết định khi đó vẫn là Ngô Đăng Khoa. Chiến thắng này giúp CLB Công an TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 với 26 điểm sau 16 vòng đấu tại LPBank V.League 2025-2026, trong khi trận thua đã khiến PVF-CAND rơi xuống vị trí cuối bảng khi mới giành được 11 điểm.