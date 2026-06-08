Cầu thủ U19 Indonesia xô ngã trợ lý HLV U19 Việt Nam gây phẫn nộ

Cuộc đối đầu được ví như trận "chung kết" của bảng A giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam vào tối 7/6 đã diễn ra đầy kịch tính đúng như dự đoán. Reno Salampessy sớm đưa Indonesia vươn lên dẫn trước ở phút 22. Dù gặp nhiều khó khăn, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn thể hiện tinh thần kiên cường khi Nguyễn Quốc Khánh đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 73.

Cầu thủ U19 Indonesia đẩy ngã trợ lý HLV U19 Việt Nam (Nguồn: CTV)

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Evandra Florasta ghi bàn thắng giúp U19 Indonesia nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90+2. Trong màn ăn mừng quá khích, hàng loạt cầu thủ Indonesia đã chạy cắt qua khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam để tràn vào sân ăn mừng.

Trong tình huống này, trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Duy đã bị một cầu thủ Indonesia đẩy ngã. Đáng chú ý, thay vì dừng lại để xin lỗi hay thể hiện sự ăn năn, cầu thủ này chỉ thản nhiên ngoái nhìn rồi tiếp tục chạy đến chia vui cùng đồng đội.

Đây không phải là sự cố duy nhất trong trận đấu này. Trước đó, ở một tình huống ném biên, cầu thủ Fabio Azkairawan của Indonesia đã va vào một trợ lý của HLV Yutaka Ikeuchi. Trong tình huống này, trọng tài chính Ryo Tanimoto lại rút thẻ đỏ dành cho thành viên của đội tuyển Việt Nam, khiến không khí trận đấu càng thêm ngột ngạt.

Tính chất căng thẳng của trận đấu cộng với những quyết định thiếu công tâm của "vị vua áo đen" đã biến sân Sumatera Utara Main trở thành "chảo lửa" với vô số tình huống tranh chấp quyết liệt. Trọng tài người Nhật Bản đã nhiều lần phải tạm dừng trận đấu để can thiệp, xoa dịu những cái đầu nóng từ cả hai phía nhưng cuối cùng U19 Indonesia vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Thất bại này khiến U19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng A vào tay Indonesia. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi kết thúc vòng bảng với 6 điểm và chờ đợi cơ hội đi tiếp thông qua vé vớt dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, số phận của "Chiến binh sao vàng" vẫn đang rất mong manh và phải chờ đợi kết quả từ các lượt trận bảng B và C diễn ra vào ngày 8 và 9/6 để biết mình có thể tiếp tục hành trình vào bán kết hay không.

U19 Việt Nam nhận thất bại trước U19 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

Dù kết quả thế nào, thất bại trước Indonesia vẫn là bài học kinh nghiệm đắt giá cho dàn cầu thủ trẻ Việt Nam trong hành trình trưởng thành tại đấu trường khu vực.