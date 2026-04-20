Cầu thủ từng dự World Cup của Indonesia gây phẫn nộ với cú đạp người ác ý

Cầu thủ từng dự World Cup của Indonesia gây phẫn nộ với cú kung-fu ác ý

Vụ việc gây sốc diễn ra ở giải Elite Pro Academy (EPA) ở Indonesia giữa hai đội U20 Bhayangkara và U20 Dewa United diễn ra vào hôm 19/4. Trong tình huống tranh cãi, cầu thủ Fadly Alberto bên phía U20 Dewa United đã có tình huống lao thẳng, đạp vào lưng của đối thủ.

Fadly Alberto thực hiện cú đạp người vào lưng cầu thủ đối phương (Ảnh chụp màn hình).

Báo giới Indonesia nhận định tình huống này có tính chất đặc biệt nguy hiểm và mang tính chất triệt hạ đối phương. Pha bóng này vượt qua tình huống tranh chấp thông thường mà chủ ý tấn công đối thủ.

Sau pha bóng trên, Fadly Alberto đã ngay lập tức bỏ chạy. Trong khi đó, cầu thủ hai đội đã lao vào ẩu đả nghiêm trọng.

Hành động của Fadly Alberto ngay lập tức vấp phải làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Nhiều quan điểm cho rằng Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cần phải cấm cầu thủ trẻ này thi đấu suốt đời để làm trong sạch nền bóng đá xứ vạn đảo.

Điều đáng nói, Fadly Alberto lại là nhân tố triển vọng của bóng đá Indonesia. Vào năm ngoái, cầu thủ này vừa khoác áo U17 Indonesia tham dự World Cup U17. Tại giải đấu này, Fadly Alberto chính là người ghi bàn giúp U17 Indonesia giành chiến thắng trước U17 Honduras. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Indonesia ở sân chơi World Cup (ở các cấp độ khác nhau).

Fadly Alberto là thành viên của đội U17 Indonesia tham dự World Cup U17 vào năm ngoái (Ảnh: Getty).

Sau thành công ở World Cup U17 năm 2025, cầu thủ sinh năm 2006 này tiếp tục là thành viên của đội U20 Indonesia. Tuy nhiên, cú kung-fu đáng xấu hổ vừa qua có thể khiến cho sự nghiệp của cầu thủ này sụp đổ.

Theo thông tin mới nhất, Trưởng đoàn bóng đá Indonesia, Sumardji, đã quyết định loại Fadly Alberto ra khỏi đội U20 Indonesia. HLV trưởng đội bóng, Nova Arianto, cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn, khẳng định sẽ có án phạt nghiêm khắc cho cầu thủ này. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng đang xem xét trước khi đưa ra án phạt với Fadly Alberto.