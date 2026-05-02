Cầu thủ Indonesia gặp rắc rối hộ chiếu khiến giải Hà Lan đá lại 133 trận?

Truyền thông châu Âu trong ngày hôm qua (1/5) đồng loạt đưa tin, giải vô địch quốc gia Hà Lan đang gặp rắc rối rất lớn, có thể phải tổ chức đá lại hàng trăm trận đấu, vì rắc rối về quốc tịch liên quan đến một nhóm cầu thủ. Trong số này có các cầu thủ Indonesia.

Trang Euro News viết: “Tranh chấp về hộ chiếu tại giải bóng đá Hà Lan có thể buộc giải đấu này đá lại đến 133 trận. Hiện tại, đơn kháng cáo của CLB NAC Breda về tư cách cầu thủ có thể khiến mùa giải Eredivisie năm nay bị tạm dừng và buộc phải đá lại 133 trận”.

“Nguyên nhân là những cầu thủ có liên quan đã nhập tịch quốc tịch của quốc gia khác, họ không còn là công dân Hà Lan, nhưng vẫn thi đấu ở giải Eredivisie với tư cách công dân EU. Điều này dẫn đến tranh chấp về vấn đề quốc tịch theo luật lao động tại châu Âu.

Hiện có đến 11 cầu thủ trong diện này, thuộc 8 CLB khác nhau. Họ đang bị khiếu nại về tư cách cầu thủ thi đấu ở Eredivisie. Phán quyết của tòa án dự kiến ​​được đưa ra vào thứ hai (ngày 4/5, theo giờ châu Âu), sẽ làm sáng tỏ tranh chấp pháp lý đang diễn ra”, trang Euro News viết thêm.

Vấn đề pháp lý đang được xem xét ở đây là một số quốc gia, trong đó có Indonesia, không chấp nhận đa quốc tịch. Chính vì thế, khi một vài cầu thủ được nhập tịch Indonesia, khoác áo đội tuyển quốc gia của xứ sở vạn đảo, họ xem như không còn quốc tịch Hà Lan. Họ lập tức không còn là cầu thủ có hộ chiếu EU.

Chính vì thế, sau khi trở thành công dân Indonesia, những cầu thủ dạng này phải được cấp giấy phép lao động ở Hà Lan.

Trong khi đó, những cầu thủ như thủ môn Maarten Paes (CLB Ajax), trung vệ Justin Hubner (Fortuna Sittard), Mees Hilgers (Twente), hậu vệ trái Dean James (Go Ahead Eagles), tiền vệ Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Tim Geypens (Emmen), tiền đạo Miliano Jonathans (Excelsior) hầu hết không có giấy phép nói trên. Riêng hậu vệ trái Dean James là người trực tiếp bị kiện.

Dean James (phải) trong màu áo CLB Go Ahead Eagles (Hà Lan), là người trực tiếp bị kiện, vì vi phạm luật lao động trong khối EU

Trang Euro News thông tin: “Dean James đã thi đấu cho Go Ahead Eagles trong trận thắng 6-0 trước NAC Breda vào ngày 15/3. Phía CLB NAC Breda vốn đang phải vật lộn với nguy cơ rớt hạng, sau đó khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB). NAC Breda yêu cầu hủy bỏ kết quả và đá lại trận đấu nói trên”

“Ủy ban thi đấu của KNVB ban đầu bác bỏ yêu cầu này từ phía NAC Breda. Tuy nhiên, NAC Breda kháng cáo. Họ kiện tiếp lên tòa án dân sự. Kết quả là Tòa án thành phố Utrecht (Hà Lan) đã xét xử vụ án vào thứ ba vừa rồi. Dự kiến, tòa án sẽ có phán quyết ​​vào thứ hai tới đây”, vẫn là những dòng được viết trên trang Euro News.

Rắc rối cực lớn có thể nẩy sinh từ vụ kiện này, theo khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá Hà Lan, nếu CLB NAC Breda được xử thắng kiện, điều này sẽ tạo ra tiền lệ hết sức nguy hiểm, vì có rất nhiều trận đấu khác có tình trạng tương tự.

Trang Euro News chia sẻ: “Luật sư của KNVB nói với tòa án rằng có đến 11 cầu thủ thuộc 8 CLB đang ở trong tình trạng pháp lý tương tự như Dean James. 11 cầu thủ này đã có quốc tịch của Indonesia, Cape Verde hoặc Suriname, nhưng vẫn đang thi đấu ở giải Hà Lan, dưới dạng công dân EU”.

Sự việc của cầu thủ Indonesia hiện nay hơi trái ngược với trường hợp nhập tịch “lậu” của cầu thủ Malaysia cách nay không lâu. Những cầu thủ Indonesia gốc Hà Lan có giấy tờ nhập tịch Indonesia hợp lệ, họ sẽ không bị cấm thi đấu cho đội bóng xứ sở vạn đảo, nhưng có thể tạo rắc rối lớn cho CLB chủ quản của từng người và giải vô địch mà họ đang tranh tài.