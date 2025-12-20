Cầu mây nam thắng Thái Lan, thể thao Việt Nam có HCV thứ 87 ở SEA Games 33

Ngày 20/12, môn cầu mây sẽ trở thành tâm điểm khi đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội giành thêm 2 HCV ở 2 nội dung Regu nam và nữ, đối đầu trực tiếp với Thái Lan ở bán kết và có thể chạm trán Indonesia hoặc Malaysia ở chung kết.

Theo lịch thi đấu, bán kết cầu mây nam diễn ra vào 9h, chung kết diễn ra vào 11h còn bán kết cầu mây nữ diễn ra vào 10h, chung kết vào 12h. Regu là nội dung đội hình 3 người trong Sepak Takraw, nơi mỗi đội thi đấu bằng 3 VĐV.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về thêm 2 HCV (Ảnh: Quý Lượng).

Dù giành trọn vẹn 2 HCV cũng chưa đủ để vượt qua Indonesia, nhưng chiến thắng sẽ là cái kết đẹp, nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên 88, khép lại SEA Games 33 với nhiều dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Sau ngày thi đấu 19/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng được 86 HCV, 79 huy chương bạc (HCB) và 110 huy chương đồng (HCĐ), đã chắc chắn xếp vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương khi chúng ta chỉ còn thi đấu ở môn cầu mây vào hôm nay.

Dù không thể hoàn thành chỉ tiêu 90 HCV, thành tích 86 HCV vẫn mang đến nét tích cực khi khoảng 70% số HCV của Việt Nam đến từ các môn Olympic. Đoàn thể thao Indonesia cũng đã chắc chắn ở vị trí thứ 2 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương với 91 HCV, 111 HCB và 128 HCĐ.

Vị trí số một ở bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan, khi họ kết thúc Đại hội thể thao Đông Nam Á với thành tích giành được 491 huy chương, trong đó có tới 232 HCV, phá sâu kỷ lục giành HCV nhiều nhất ở một kỳ SEA Games do Việt Nam nắm giữ trước đó ở SEA Games 31 (Việt Nam lúc đó giành được 205 HCV).

Trịnh Thu Vinh là VĐV Việt Nam giành nhiều HCV nhất SEA Games 33 với 4 HCV (Ảnh: Hải Long).

SEA Games 33 ghi dấu ấn đậm nét của nhiều ngôi sao Việt Nam, nổi bật là Trịnh Thu Vinh (bơi) với 4 HCV, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) giành 3 HCV, cùng các gương mặt quen thuộc như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Phạm Thanh Bảo (bơi) và Nguyễn Thị Hương (canoeing) mỗi người mang về 2 HCV.

Lễ bế mạc SEA Games 33 được tổ chức vào lúc 18h ngày 20/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok). Đây sẽ là thời khắc tổng kết kỳ đại hội, với các nghi thức trang trọng như: Dập tắt ngọn lửa SEA Games, biểu tượng cho tinh thần thể thao Đông Nam Á; Lễ trao cờ SEA Games cho Malaysia, nước chủ nhà tiếp theo năm 2027; Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật kết hợp văn hóa truyền thống Thái Lan với công nghệ hiện đại, hứa hẹn một "bữa tiệc nghệ thuật" ấn tượng.