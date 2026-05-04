Câu chuyện cổ tích mang tên FC Thun tại giải vô địch Thụy Sĩ

FC Thun đã chính thức đăng quang Swiss Super League mùa giải 2025-26 sớm ba vòng đấu, tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Điều đáng kinh ngạc là đội bóng này vừa mới thăng hạng từ mùa trước, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu hiện đại, một tân binh có thể lên ngôi vô địch ngay ở mùa giải kế tiếp.

Cột mốc lịch sử của đội bóng vùng Bernese Oberland được xác lập sau khi FC Sion giành chiến thắng 3-0 trước St. Gallen vào tối 3/5, qua đó khiến đội nhì bảng St. Gallen (63 điểm) không còn cơ hội bắt kịp FC Thun (74 điểm) trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu.

FC Thun đã vô địch Swiss Super League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Điều khiến chiến tích này trở nên đặc biệt hơn là cách FC Thun thống trị giải đấu. Từ tháng 10, họ đã vươn lên dẫn đầu và duy trì phong độ ổn định suốt nhiều tháng, tạo ra khoảng cách điểm số an toàn với các “ông lớn” như FC Basel hay BSC Young Boys. Đáng chú ý, FC Thun đạt được thành công này với ngân sách thuộc nhóm thấp nhất giải, trái ngược hoàn toàn với tiềm lực tài chính của các đối thủ.

Truyền thông châu Âu đánh giá, đây là một trong những bất ngờ lớn nhất của bóng đá hiện đại. Trước khi mùa giải khởi tranh, FC Thun thậm chí bị xếp vào nhóm có nguy cơ xuống hạng cao nhất. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng phá vỡ mọi dự đoán bằng chuỗi trận ấn tượng, có thời điểm tạo khoảng cách hai chữ số với đội xếp thứ hai. Nhiều tờ báo còn ví họ như phiên bản Thụy Sĩ của Leicester City, đội từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16 trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới.

Trong lịch sử bóng đá châu Âu, những kỳ tích tương tự là cực kỳ hiếm. Có thể kể đến chức vô địch của Nottingham Forest năm 1978 hay FC Kaiserslautern năm 1998, những đội bóng cũng lên ngôi ngay sau khi thăng hạng. Giờ đây, FC Thun đã ghi tên mình vào danh sách ngắn ngủi ấy.

Cổ động viên FC Thun cổ vũ cho đội nhà thi đấu với Basel ngày 2/5 (Ảnh: Getty).

Lịch sử của FC Thun trước mùa giải này khá khiêm tốn. CLB được thành lập từ năm 1898 nhưng phần lớn thời gian thi đấu ở các giải hạng dưới. Họ lần đầu góp mặt tại hạng đấu cao nhất vào năm 1954 nhưng nhanh chóng xuống hạng và phải chờ đến năm 2001 mới thực sự trở lại. Thành tích tốt nhất trước đây của đội chỉ là vị trí á quân năm 2005, xếp sau FC Basel.

Một năm sau đó, FC Thun từng gây tiếng vang khi lọt vào vòng bảng UEFA Champions League. Họ đánh bại Sparta Prague ở vòng loại và thi đấu đầy quả cảm trước Arsenal, buộc đại diện nước Anh phải rất vất vả mới giành chiến thắng trong cả hai lượt trận. Tuy vậy, đó vẫn chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong lịch sử đội bóng.

Trước khi bước vào mùa giải kỳ diệu 2025-26, FC Thun thậm chí còn trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài. Họ bị xuống hạng và phải thi đấu ở giải hạng hai suốt nhiều năm, đối mặt với hạn chế về tài chính cũng như nhân sự. Chỉ đến mùa 2024-25, đội bóng mới giành quyền trở lại Swiss Super League.

Điểm đáng chú ý trong hành trình vô địch của FC Thun là họ không dựa vào những bản hợp đồng đắt giá. Thay vào đó, CLB xây dựng đội hình dựa trên cầu thủ trẻ, nội địa và những cái tên ít được chú ý. Sức mạnh lớn nhất của họ đến từ tinh thần tập thể, kỷ luật chiến thuật và sự ổn định đáng kinh ngạc xuyên suốt mùa giải.

HLV Mauro Lustrinelli đứng sau thành công của FC Thun (Ảnh: Getty).

Đứng sau thành công này là vai trò quan trọng của HLV Mauro Lustrinelli. Chiến lược gia người Thụy Sĩ từng là cầu thủ của FC Thun trong chiến dịch Champions League năm 2005. Sau khi trở lại dẫn dắt đội bóng, ông đã từng bước xây dựng lại CLB, tạo nên một tập thể giàu năng lượng, chơi bóng hiện đại nhưng vẫn rất hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của Lustrinelli, FC Thun không chỉ thi đấu bùng nổ mà còn duy trì sự ổn định, yếu tố then chốt giúp họ vượt qua các đối thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Chức vô địch mùa này cũng đánh dấu danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử hơn một thế kỷ của CLB. Trước đó, FC Thun từng hai lần vào chung kết Cúp quốc gia Thụy Sĩ nhưng đều thất bại. Vì vậy, chiến tích lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể thao mà còn là cột mốc lịch sử đối với đội bóng và người hâm mộ.

Quan trọng hơn, chức vô địch giúp FC Thun giành vé tham dự Champions League mùa tới, đánh dấu sự trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 20 năm chờ đợi. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng tiếp tục viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của mình trên sân khấu lớn hơn.