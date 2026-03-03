Cao thủ cờ tướng Trung Quốc bất ngờ bị loại sớm ở giải hội làng Việt Nam

Giải Cờ tướng Lễ hội truyền thống làng Đông Lao (An Khánh, Hà Nội) đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi quy tụ nhiều kỳ thủ có tiếng. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bộ đôi ngoại binh đến từ Trung Quốc là “Thiên hà kỳ vương” Lưu Tông Trạch và Đại sư Vương Hạo (top 20 kỳ thủ hay nhất Trung Quốc).

Vương Hạo bị loại sớm ở giải hội làng Việt Nam (Ảnh: Liên đoàn cờ tướng Việt Nam).

Tuy nhiên, kịch bản ít ai ngờ tới lại xảy ra. Ngay ở vòng loại đầu tiên, Vương Hạo, người từng ba năm liên tiếp vô địch bảng nghiệp dư Trung Quốc (2016-2018) và vừa tham dự giải Ngũ Dương Bôi 2026 danh giá, đã bị loại khi thất bại trước kỳ thủ ít tên tuổi của Việt Nam.

Lý do dẫn tới cú sốc này là vì thể thức thi đấu loại trực tiếp vô cùng khắc nghiệt. Các kỳ thủ không có cơ hội để sửa chữa những sai lầm dù nhỏ nhất. Trước lối đánh biến hóa của “cờ tướng phủi” Việt Nam, Vương Hạo đã không kịp thích nghi và phải chấp nhận thất bại.

Trong khi đó, Lưu Tông Trạch, người đã nhẵn mặt với các sới cờ của Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và giành quyền vào vòng 1/8.

Giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như Trạng cờ Phạm Quốc Hương, Chu Tuấn Hải, Vũ Hồng Sơn, Phí Mạnh Cường…

Trận thua của Vương Hạo cho thấy trình độ cờ tướng phong trào của Việt Nam cực kỳ đáng gờm với nhiều cao thủ “ẩn dật”. Đây không chỉ là một trận thua thuần túy về chuyên môn, mà còn cho thấy nét đặc sắc và sự khắc nghiệt thú vị của “văn hóa cờ hội”. Các kỳ thủ cần phải thể hiện bản lĩnh cũng như thích nghi với nhiều nước đi “lạ” và đầy biến hóa.