“Cánh tay phải” HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam, sang Thái Lan làm việc

Hôm qua (9/4), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo chia tay trợ lý Lee Jung Soo sau khi hết hạn hợp đồng. Tới sáng nay, công ty DJM (quản lý HLV Kim Sang Sik và HLV Park Hang Seo) thông báo ông Lee Jung Soo đã đảm nhận vai trò HLV tạm quyền ở CLB Kanchanaburi của Thái Lan.

Trợ lý HLV Lee Jung Soo chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Nhiệm vụ của HLV người Hàn Quốc ở CLB mới không hề đơn giản. Kanchanaburi đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Thái Lan với 22 điểm, kém nhóm an toàn 2 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

HLV Lee Jung Soo sẽ nỗ lực hết sức để giúp Kanchanaburi trụ hạng ở mùa giải này, trước khi tính tới chuyện tương lai. Theo báo Thái Lan, dù CLB Kanchanaburi trụ hạng hay xuống hạng, ông Lee Jung Soo vẫn sẽ làm việc ở ban huấn luyện của CLB mùa giải tới.

Sự ra đi của vị trợ lý người Hàn Quốc là tổn thất không nhỏ với bóng đá Việt Nam. Trong vai trò trợ lý HLV, ông đã giúp các đội tuyển Việt Nam cải thiện rất nhiều ở khâu bóng chết và bóng bổng.

Ở giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã giành vị trí thứ ba chung cuộc nhờ “vũ khí” đặc biệt này. Mới nhất, đội tuyển Việt Nam cũng đánh bại Malaysia nhờ ba bàn thắng được thực hiện bằng đầu.

Tờ Super Ball của Indonesia bình luận: “Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn sau khi chia tay trợ lý HLV người Hàn Quốc. Trong thời gian làm trợ lý cho HLV Kim Sang Sik, trợ lý Lee Jung Soo đã để lại dấu ấn khó quên với bóng đá Việt Nam. Ông là người có công giúp các đội tuyển Việt Nam cải thiện những tình huống cố định. Ông là người lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng pha bóng. Nhờ đó, các đội bóng Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn.

Các đội tuyển Việt Nam cải thiện nhiều về bóng bổng và bóng chết (Ảnh: AFC).

Bóng chết trở thành vũ khí tấn công nguy hiểm của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Họ đang tận dụng thứ vũ khí này để thi đấu tốt ở các giải đấu châu Á. Vì vậy, việc chia tay trợ lý Lee Jung Soo là tổn thất khó bù đắp với bóng đá Việt Nam”.

Ông Lee Jung Soo là cựu trung vệ của bóng đá Hàn Quốc trong những năm 2000 và có khả năng không chiến rất tốt. Cựu danh thủ này từng gây ấn tượng mạnh khi ghi những bàn thắng vào lưới Hy Lạp và Nigeria ở World Cup 2010.