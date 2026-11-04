Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 11, HLV Kim Sang Sik đã lần đầu trao cơ hội cho hai cầu thủ nhập tịch là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. Đây là những thử nghiệm mới của đội tuyển Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức trong màu áo CLB Công an TPHCM (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Ngay sau khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội, hai cầu thủ này đã có chia sẻ đặc biệt. Olaha Mạnh Đức xúc động cho biết: “Tôi đang rất hạnh phúc và vinh dự khi được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi chỉ muốn nói đó là vinh dự lớn đối với tôi.

Tôi hết sức vui mừng vì điều này và tôi sẽ chiến đấu hết sức mình. Tôi hy vọng các cổ động viên sẽ ủng hộ đội tuyển Việt Nam”.

Olaha không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này từng có quãng thời gian dài khoác áo Sông Lam Nghệ An trước khi chuyển sang thi đấu cho Công an TPHCM. Cầu thủ gốc Nigeria nhập tịch Việt Nam khi có đủ 5 năm sinh sống liên tục. Điều đó có thể giúp anh có thể thích nghi nhanh với đội tuyển Việt Nam.

Nhận xét về Olaha Mạnh Đức, tờ Super Ball (Indonesia) viết: “Olaha Mạnh Đức đã thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo CLB. Anh rất háo hức chứng tỏ mình ở đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 sở hữu thể lực tốt, thi đấu ổn định, có khả năng hoạt động độc lập. Điều đó giúp anh có thể đảm đương vai trò quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Thể thao đòi hỏi tốc độ, sức bền và thường diễn ra ở cường độ cao. Đó đều là điểm mạnh của Olaha Mạnh Đức. Anh hoàn toàn có thể mang tới khác biệt cho đội tuyển Việt Nam”.

Lương Chí Khải khoác áo Thể Công Viettel (Ảnh: Thể Công Viettel).

Trong khi đó, trung vệ Lương Chí Khải của Thể Công Viettel cho biết: “Tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi có cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong đợt FIFA Days sắp tới.

Tôi thực sự biết ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi trên hành trình để có được ngày hôm nay. Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam”.

Sự góp mặt của trung vệ Việt kiều mang đến thêm một phương án nhân sự cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu tại V-League trong màu áo Thể Công Viettel, Lương Chí Khải có lợi thế nhất định về khả năng thích nghi với môi trường bóng đá trong nước.

Lương Chí Khải có tên gốc là Kyle Colonna. Anh sinh năm 1999 tại Mỹ. Cầu thủ này có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Trước khi chuyển đến Việt Nam, Lương Chí Khải từng là đội trưởng của San Diego State và sau đó ký hợp đồng chuyên nghiệp với New Mexico United.

Trung vệ này sở hữu chiều cao tới 1,88m và được xem là “lá chắn thép” ở hàng thủ. Anh bắt đầu thi đấu ở Việt Nam vào năm 2024 trong màu áo Hà Nội FC. Tuy nhiên, chỉ tới khi chuyển tới CLB Thể Công Viettel, Kyle Colonna mới thi đấu nổi bật khi là nhân tố vô cùng quan trọng trong sơ đồ của HLV Velizar Popov (vừa chia tay CLB).

Ở mùa giải trước, Kyle Colonna đã gây ấn tượng với thông số thu hồi bóng 10,8 lần/trận. Ngoài ra, anh còn có 6,5 lần tranh chấp thành công và 2,4 lần không chiến trung bình ở một trận đấu. Nhờ đó, trung vệ sinh năm 1999 đã có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu V-League mùa giải trước.

Đội tuyển Việt Nam vẫn hội quân từ ngày 8/11, trước khi tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11.