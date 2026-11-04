Ban tổ chức mong người dân chia sẻ, chủ động sắp xếp lộ trình, chia sẻ thông tin và cùng đồng hành để giải diễn ra an toàn.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 6/8 đến 8/11, với ngày thi đấu chính thức vào Chủ nhật, 8/11.

Bước vào năm tổ chức thứ 9 và năm thứ 3 mang tên “Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội”, giải là thành viên thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu. Mùa giải năm nay tiếp tục đưa vận động viên qua những tuyến phố, danh thắng mang dấu ấn lịch sử văn hóa của Thủ đô trong tiết trời mùa thu Hà Nội.

Cung đường chạy đi qua nhiều di sản của giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 (Ảnh: BTC).

Để bảo đảm an toàn cho vận động viên và người tham gia giao thông, thời gian xuất phát được bố trí từ sáng sớm; một số tuyến phố cũng cần đóng hoặc hạn chế lưu thông từ trước giờ thi đấu theo chỉ đạo và phương án phối hợp với các cơ quan chức năng. Phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ tạm dừng lưu thông từ 21h ngày 7/11 đến 7h30 ngày 8/11.

Một số tuyến ngừng lưu thông hoàn toàn gồm Ngô Quyền, Đinh Lễ, Đinh Tiên Hoàng từ 1h15 đến 6h15; Hàng Chiếu từ 1h30 đến 4h; Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến từ 1h30 đến 4h15; Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường từ 1h30 đến 7h15 ngày 8/11.

Cung đường ven Hồ Tây gồm Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Trịnh Công Sơn, Vũ Tuấn Chiêu, Nguyễn Long, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa và Yên Hoa sẽ đóng từ 2h đến 6h30 ngày 8/11.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội năm 2025 thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia (Ảnh: BTC).

Các tuyến hạn chế lưu thông ngày 8/11 được phân bố tại nhiều khu vực. Ở Hai Bà Trưng và Cửa Nam có Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Quang Trung, Bà Triệu, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phan Chu Trinh, Lò Đúc, Trần Khát Chân, Ngô Thì Nhậm, Hòa Mã, Thi Sách, Nguyễn Công Trứ, Hàng Bài, Tràng Tiền và Ngô Quyền.

Tại Hoàn Kiếm và Ba Đình, các tuyến gồm Lê Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hàng Đậu, Hàng Giấy, Đồng Xuân, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Trúc Bạch, Trấn Vũ, Đặng Dung và Phan Đình Phùng.

Khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên và giáp Ô Chợ Dừa có Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn, Hầm Kim Liên, Xã Đàn và Tôn Đức Thắng; tại Tây Hồ có Thanh Niên và Yên Phụ.

Riêng khu vực cầu vượt Trần Khát Chân sẽ ngừng lưu thông từ 1h45 đến 5h. Người dân sinh sống và di chuyển qua khu vực này được khuyến nghị chủ động chọn lộ trình phù hợp. Các khung giờ đóng, mở cụ thể khác nhau theo từng tuyến; giao thông được khôi phục cuốn chiếu và dự kiến hoạt động bình thường trở lại sau 7h30. Xe buýt trên các tuyến đường bị ảnh hưởng cũng tạm dừng hoạt động trong thời gian vận động viên thi đấu, bắt đầu từ 1h sáng.

Việc điều chỉnh giao thông trong thời gian diễn ra giải có thể ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân. Người dân được khuyến nghị theo dõi thông tin phân luồng theo từng tuyến phố, chủ động thu xếp lộ trình. Sự cảm thông, sẻ chia và đồng hành của người dân sẽ góp phần giúp giải chạy diễn ra an toàn, thuận lợi.

Trong tiết trời mùa thu, các vận động viên trong nước và quốc tế sẽ có dịp khám phá Hà Nội qua những cung đường kết nối những di tích lịch sử và danh thắng của Thủ đô.

Mỗi sự sẻ chia, mỗi nụ cười thân thiện của người dân sẽ góp thêm niềm vui cho ngày hội thể thao, đồng thời để lại trong lòng du khách những ấn tượng đẹp về một Hà Nội gần gũi, hiếu khách.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là giải chạy marathon quốc tế chính thức của TP Hà Nội. Được tổ chức bởi DHA Việt Nam, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là một phần của hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu.

Sự kiện hướng tới tôn vinh các giá trị di sản văn hóa Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững và lối sống năng động. Mùa giải 2026 sẽ có 5 cự ly Marathon (42,195km), bán Marathon (21,0975km), 10km, 5km và 2,1km dành cho trẻ em.