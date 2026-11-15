Giải đấu này khai mạc hôm 13/11, tại Tokyo (Nhật Bản). Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm thi đấu trong màu áo CLB Viet Panthers.

Vinh Hiển và Minh Quân sẽ thi đấu trong màu áo CLB Viet Panthers, dự giải đồng đội châu Á MLP Asia 2026 (Ảnh: PPA).

Ngoài những tay vợt nổi tiếng ở trong nước kể trên, đội còn có các tay vợt người nước ngoài là Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian.

Trong số này, Tama Shimabukuro là tài năng trẻ mới 15 tuổi. Tay vợt này vừa giành chức vô địch đôi nam chuyên nghiệp tại giải vô địch thế giới (Opendoor Pickelball World Championships 2026) thuộc PPA Tour, diễn ra ngày 8/11 vừa rồi.

Theo PPA Tour, Tama Shimabukuro trở thành nhà vô địch đôi nam trẻ nhất trong lịch sử hệ thống giải đấu.

Các tay vợt trong ngày ra mắt CLB mới, trước khi lên đường tham dự giải châu Á (Ảnh: T.A).

Hiện tại, tài năng trẻ 15 tuổi nói trên đang cùng các đồng đội thi đấu ở giải đồng đội châu Á MLP Asia 2026. CLB Viet Panthers của Minh Quân, Vinh Hiển, Tama Shiabukuro sẽ tiếp tục có các trận đấu gặp các CLB của Malaysia và Nhật Bản tại TPHCM vào ngày 21/11 tới đây.

Vòng bán kết dự kiến diễn ra ngày 11/12, trước khi các trận tranh huy chương khép lại mùa giải vào ngày 12/12.

Giải đồng đội châu Á MLP Asia 2026 cũng là giải đấu đặt nền tảng cho kế hoạch phát triển MLP Việt Nam từ năm 2027.