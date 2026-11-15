Các tay vợt pickleball Việt Nam tham dự giải đồng đội châu Á
(Dân trí) - Nhóm các vận động viên pickleball hàng đầu Việt Nam như Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm thi đấu tại giải pickleball đồng đội chuyên nghiệp châu Á MLP Asia 2026.
Giải đấu này khai mạc hôm 13/11, tại Tokyo (Nhật Bản). Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm thi đấu trong màu áo CLB Viet Panthers.
Ngoài những tay vợt nổi tiếng ở trong nước kể trên, đội còn có các tay vợt người nước ngoài là Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian.
Trong số này, Tama Shimabukuro là tài năng trẻ mới 15 tuổi. Tay vợt này vừa giành chức vô địch đôi nam chuyên nghiệp tại giải vô địch thế giới (Opendoor Pickelball World Championships 2026) thuộc PPA Tour, diễn ra ngày 8/11 vừa rồi.
Theo PPA Tour, Tama Shimabukuro trở thành nhà vô địch đôi nam trẻ nhất trong lịch sử hệ thống giải đấu.
Hiện tại, tài năng trẻ 15 tuổi nói trên đang cùng các đồng đội thi đấu ở giải đồng đội châu Á MLP Asia 2026. CLB Viet Panthers của Minh Quân, Vinh Hiển, Tama Shiabukuro sẽ tiếp tục có các trận đấu gặp các CLB của Malaysia và Nhật Bản tại TPHCM vào ngày 21/11 tới đây.
Vòng bán kết dự kiến diễn ra ngày 11/12, trước khi các trận tranh huy chương khép lại mùa giải vào ngày 12/12.
Giải đồng đội châu Á MLP Asia 2026 cũng là giải đấu đặt nền tảng cho kế hoạch phát triển MLP Việt Nam từ năm 2027.