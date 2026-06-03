Các nữ cơ thủ Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh tại giải billiards ở TPHCM

Đây là giải đấu do Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM (HBSF) tổ chức, với nhiều nội dung tranh tài khác nhau. Ở một số nội dung, các cơ thủ nữ được thi đấu với các cơ thủ nam.

Nữ VĐV người Hàn Quốc Kim Bogeon (Ảnh: HBSF).

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải hôm qua (2/6), vận động viên (VĐV) nữ Kim Bogeon (Hàn Quốc) thắng 2 VĐV nam của chủ nhà, gồm Nguyễn Đình Hoàng Nam và Bùi Hồng Tân ở nội dung pool. Qua đó, Kim Bogeon giành quyền vào vòng tiếp theo.

Trong khi đó, VĐV nữ Song Nakyung thắng VĐV nam Hồ Chí Kiên và VĐV nữ Kwon Bomi thắng VĐV nam Phùng Quốc Huy.

Nữ VĐV người Hàn Quốc Kwon Bomi (Ảnh: HBSF).

Những chiến thắng này từ phía các bóng hồng đến từ xứ sở kim chi tạo ra sức hút cho giải đấu ngay từ ngày mở màn.

Ngoài các nội dung pool, giải Billiards HBSF Tour 1 tại TPHCM còn có các nội dung carom 3 băng dành cho nam, carom 3 băng dành cho nữ. Giải sẽ kéo dài đến ngày 7/6.