Các đối thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thế nào trước Asian Cup 2027?

Tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 (dự kiến diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027), đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Đội tuyển Hàn Quốc (áo đỏ) sẽ thi đấu giao hữu với các đội Saudi Arabia và Qatar (Ảnh: Yonhap).

Để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á, các đội tuyển sẽ có một loạt trận giao hữu trong những ngày FIFA Days (chuỗi ngày Liên đoàn Bóng đá thế giới tổ chức các trận đấu quốc tế, theo lịch chung) trong tháng 11.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan ngày 15/11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trong khi đó, đội bóng mạnh nhất bảng E thuộc Asian Cup 2027 là Hàn Quốc có hai trận giao hữu với các đối thủ rất mạnh.

Đội bóng xứ sở kim chi sẽ gặp Saudi Arabia vào ngày 13/11 và gặp Qatar vào ngày 17/11. Cả hai trận đấu này đều diễn ra ở Doha (Qatar). Có thể thấy mục đích chính của Hàn Quốc khi gặp hai đội bóng thuộc xứ sở Ả Rập, đó là chuẩn bị cho trận gặp UAE tại vòng bảng Asian Cup 2027.

UAE là đội bóng láng giềng với các đội Saudi Arabia và Qatar, đồng thời UAE có lối chơi tương tự với hai đội nói trên.

Đối thủ khác của đội tuyển Việt Nam trong bảng E là Yemen sẽ thi đấu giao hữu với Bahrain vào ngày 14/11 và Malaysia vào ngày 17/11. Cả hai trận đấu của Yemen trong tháng tới đều diễn ra ở Quảng Châu (Trung Quốc).

UAE (áo trắng) vừa trải qua 5 trận đấu ở Cúp Vùng Vịnh (Ảnh: VFF).

Trong số các đối thủ của Yemen những ngày tới, Malaysia là nền bóng đá láng giềng với Việt Nam. Đội tuyển Malaysia có trình độ gần ngang bằng với đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, Yemen muốn thông qua trận đấu với Malaysia, chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch châu Á.

Đội tuyển gây ngạc nhiên nhất trong số các đội thuộc bảng E của Asian Cup 2027 là UAE. Đội bóng này chưa chốt lịch thi đấu giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days vào tháng 11 tới đây.

Một trong những nguyên nhân có lẽ là do UAE vừa trải qua đến 5 trận đấu thuộc Cúp Vùng Vịnh 2026, từ ngày 24/9 đến 6/10. Tại Cúp Vùng Vịnh, UAE lần lượt thắng Yemen 4-0, thắng Bahrain 3-0, hòa Qatar 1-1 ở vòng bảng, thắng Oman 1-0 ở bán kết và thua Saudi Arabia 0-2 ở chung kết.

Nhu cầu thi đấu giao hữu để hoàn chỉnh đội hình đối với UAE hiện không quá cần thiết. Có lẽ UAE chờ đến sát VCK Asian Cup mới thi đấu giao hữu một số trận cuối cùng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Khi đó, khả năng cao nhiều đội tuyển sẽ sang UAE tập huấn, làm quen với thời tiết ở vùng sa mạc, trước khi sang quốc gia láng giềng của UAE là Qatar dự giải châu Á. UAE không lo thiếu đối tượng cọ xát trong khoảng thời gian sát Asian Cup 2027.