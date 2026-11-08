Ba cầu thủ Việt kiều khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá tứ hùng quốc tế tại Gia Lai gồm các tiền vệ Trần Thành Trung (Việt kiều Bulgaria), Ngô Đăng Khoa (sinh tại Australia), cùng tiền đạo Williams Minh Hoàng (sinh tại Anh).

Williams Minh Hoàng nhận được nhiều sự kỳ vọng trên hàng tiền đạo của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Điểm chung là cả ba cầu thủ này đều nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, hai cầu thủ Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng đối diện với áp lực buộc phải thành công trong những ngày tới.

Bộ đôi tấn công này đã thất bại trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia. Khi đó, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng nhận được sự thông cảm do họ thiếu kinh nghiệm, non nớt trước các hàng phòng ngự có trình độ quốc tế. Họ bất lực trước những hậu vệ dày dạn bản lĩnh thi đấu chuyên nghiệp.

Lần này, nếu Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng tiếp tục không thể thành công trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam, họ khó có cơ hội được gọi lên các đội tuyển quốc gia trong những đợt tập trung tới.

Nguyên nhân là vì nếu họ hứng chịu thêm một thất bại nữa, các HLV ở cấp độ đội tuyển quốc gia có thể đánh giá những cầu thủ này chưa phù hợp với cấu trúc vận hành chung của các đội tuyển Việt Nam.

Nhiều khả năng trong những ngày tới, các cầu thủ Việt kiều sẽ được tạo điều kiện tối đa để thể hiện năng lực của mình. Trên hàng tiền đạo, HLV Kim Sang Sik đã rút cầu thủ 21 tuổi Nguyễn Đăng Dương (1m84) lên đội tuyển quốc gia.

Ngô Đăng Khoa (16) cần phải cố gắng nhiều hơn (Ảnh: VFF).

Do đó, vị trí trung phong ở đội tuyển Việt Nam gần như sẽ thuộc về Williams Minh Hoàng (1m90), với sự hỗ trợ của Trần Gia Bảo và Nguyễn Minh Tâm. Ở hàng tiền vệ, vị trí tiền vệ trung tâm, tổ chức lối chơi cho toàn đội nhiều khả năng sẽ được giao cho Trần Thành Trung.

Những người thường xuyên thi đấu ở vị trí này của đội tuyển U23 Việt Nam tại những giải đấu quốc tế gần nhất như Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc (cùng 23 tuổi) đã quá tuổi tham dự SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028. Thái Sơn và Xuân Bắc cũng không được gọi tập trung đợt này.

Nguyễn Công Phương (20 tuổi) vắng mặt do chấn thương. Do đó, Trần Thành Trung với kinh nghiệm khoác áo đội bóng mạnh Ninh Bình tại V-League, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tuyến giữa của U23 Việt Nam.

Vị trí của Ngô Đăng Khoa gây khó nghĩ cho HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh. Thời gian gần đây, cầu thủ Việt kiều Australia đã không còn giữ được suất thi đấu chính thức ở CLB Công an TPHCM.

Ngô Đăng Khoa dường như cũng đã bị bắt bài tại V-League. Các hàng thủ giàu kinh nghiệm không khó để khống chế những tình huống đi bóng có phần “lắt nhắt”, cùng những pha xử lý chưa sắc sảo của cầu thủ này.

Chính vì thế, sử dụng Ngô Đăng Khoa ra sao, sử dụng với thời lượng như thế nào, vào lúc nào trong từng trận đấu, là bài toán mà HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh phải tìm lời giải.

Giải U23 quốc tế tại Gia Lai diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11, với sự tham dự của chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.