Theo truyền thông Anh, Man Utd đã hai lần đưa ra đề nghị gia hạn với Bruno Fernandes nhưng đều chưa nhận được cái gật đầu của tiền vệ 32 tuổi. Cuộc đàm phán giữa hai bên bắt đầu từ mùa hè năm nay. Sau khi đề nghị đầu tiên bị từ chối, đội bóng nước Anh đã cải thiện các điều khoản tài chính nhưng vẫn chưa thể đáp ứng mong muốn của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Theo tiết lộ của The Athletic, mức lương và thời hạn hợp đồng là hai vấn đề chính chưa được thống nhất. Fernandes hiểu rằng bản hợp đồng tiếp theo có thể là một trong những thỏa thuận quan trọng cuối cùng trong sự nghiệp, vì vậy anh muốn cân nhắc kỹ những điều khoản được đưa ra.

Fernandes chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Man Utd (Ảnh: Getty).

Hợp đồng hiện tại của Fernandes với Man Utd có thời hạn đến tháng 6/2027. Điều này đồng nghĩa tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể bắt đầu đàm phán với những CLB nước ngoài từ tháng 1/2027 nếu không đạt thỏa thuận mới. Tuy nhiên, Man Utd có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, qua đó giữ chân đội trưởng đến tháng 6/2028 và giảm bớt sức ép phải nhanh chóng hoàn tất thương lượng.

Dù vậy, việc kích hoạt điều khoản gia hạn không đồng nghĩa Man Utd đã giải quyết được tương lai lâu dài của Fernandes. Ban lãnh đạo vẫn muốn đạt một thỏa thuận mới để giữ chân cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình, thay vì để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè tới.

Fernandes từng nhận được sự quan tâm đáng kể từ thị trường chuyển nhượng Saudi Arabia. Tháng 5/2025, Al Hilal bày tỏ mong muốn chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Đến tháng 8 cùng năm, Galatasaray được cho là đã đưa ra đề nghị với mức lương lên tới 20 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, Fernandes vẫn lựa chọn tiếp tục gắn bó với Man Utd.

Vấn đề hiện tại là phong độ của Fernandes không còn duy trì được sự ổn định như mùa giải trước. Anh từng trải qua mùa giải 2025-26 xuất sắc khi lập kỷ lục 21 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, qua đó được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến nhiều biến động tại Old Trafford. Sau thất bại 1-4 trước Como ở Champions League, Fernandes có những phát biểu bị hiểu là nhằm chỉ trích cách bố trí chiến thuật của HLV Michael Carrick. Tiền vệ này sau đó phải ngồi dự bị trong trận gặp Bournemouth trước khi trở lại đội hình chính ở những cuộc đối đầu với Chelsea, Roma và Aston Villa.

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa cũng là lần cuối cùng Carrick dẫn dắt Man Utd. Chiến lược gia 45 tuổi bị sa thải hôm 12/11, trong bối cảnh đội bóng trải qua khởi đầu mùa giải đáng thất vọng.

Fernandes thi đấu thăng hoa ở mùa giải 2025-26 khi lập kỷ lục kiến tạo (Ảnh: Getty).

Sự xuất hiện của Mauricio Pochettino vì thế có thể tác động đáng kể đến quyết định của Fernandes. Tân HLV Man Utd vốn dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ này và từng muốn đưa anh về Tottenham trong năm 2019, trước khi thương vụ không thể hoàn tất do Sporting Lisbon quyết tâm giữ chân cầu thủ.

Fernandes cũng từng xác nhận Pochettino là người trực tiếp muốn đưa anh đến Tottenham. Đây có thể là cơ sở để hai người xây dựng mối quan hệ tích cực tại Old Trafford, trong bối cảnh Man Utd cần một thủ lĩnh có khả năng vực dậy đội bóng.

Dẫu vậy, việc giữ chân Fernandes không chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ với HLV mới. Man Utd cần đưa ra một đề nghị đủ sức thuyết phục về tài chính lẫn thời hạn hợp đồng. Ở tuổi 32, đội trưởng người Bồ Đào Nha có lý do để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký vào thỏa thuận mới.

Theo ESPN, ban lãnh đạo Man Utd vẫn lạc quan về khả năng đạt được tiếng nói chung với Fernandes. Những cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu hai bên không sớm tìm được thỏa thuận, tương lai của đội trưởng Man Utd chắc chắn sẽ trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý tại Old Trafford trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.