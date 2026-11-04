“Chúng tôi không cần phải cứu vãn công việc của bất kỳ ai. Man Utd và các cầu thủ cần chiến thắng này. Đó là điều mà chúng tôi cần với tư cách một tập thể, từ các cầu thủ đến ban huấn luyện”, Bruno Fernandes phát biểu sau chiến thắng nhọc nhằn của Man Utd trước AS Roma ở lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Champions League, diễn ra vào sáng 4/11 (giờ Việt Nam).

Man Utd chịu nhiều áp lực khi tiếp đón đại diện Serie A trên sân nhà, trong bối cảnh đội bóng đã trải qua 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Nguy cơ HLV Michael Carrick bị sa thải càng trở nên rõ ràng khi "Quỷ đỏ" để thủng lưới hai bàn ngay trong hiệp 1, đồng thời bế tắc trong các phương án tấn công.

Bruno Fernandes ghi bàn ở phút 58 để mở ra cuộc lội ngược dòng của Man Utd trước AS Roma (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, cục diện trận đấu bất ngờ xoay chuyển ở hiệp 2 khi Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 58, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong những phút cuối trận, Matheus Cunha trở thành người hùng của Man Utd với cú đúp bàn thắng ở các phút 83 và 86, giúp đội chủ nhà ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chiến thắng này không chỉ giúp Man Utd chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng mà còn giảm bớt áp lực lên HLV Michael Carrick. Dù vậy, Bruno Fernandes khẳng định anh và các đồng đội chiến đấu vì lợi ích của CLB, chứ không phải để cứu chiếc ghế của nhà cầm quân sinh năm 1981.

"Hôm nay, việc giành chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng tôi biết vẫn có những người hâm mộ luôn ủng hộ đội bóng và tin rằng chỉ cần ghi được một bàn thắng, chúng tôi có thể thay đổi mọi thứ. May mắn là chúng tôi đã làm được điều đó", Bruno Fernandes chia sẻ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng nhắc đến tình huống đá phạt đền không thành công ở lần thực hiện đầu tiên. Tuy nhiên, anh được trao cơ hội đá lại sau khi trọng tài xác định Bryan Cristante đã xâm nhập vòng cấm trước khi bóng bật ra và phá bóng.

"Quả phạt đền đầu tiên không diễn ra như tôi mong muốn. Tôi đã mắc sai lầm ở một khâu nào đó, nhưng sau đó có cơ hội thực hiện lại. Tôi đã lấy lại bình tĩnh và chỉ tập trung vào việc đưa bóng vào lưới", tiền vệ sinh năm 1994 cho biết.

Đáng chú ý, Bruno Fernandes cũng gửi lời tri ân tới những người hâm mộ đã luôn sát cánh và cổ vũ đội bóng trong giai đoạn khó khăn.

Bruno Fernandes tin tưởng Man Utd sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn (Ảnh: Getty).

"Điều quan trọng là phải thi đấu tốt khi khoác áo CLB này, giành được những kết quả tích cực và chiến thắng. Chúng tôi đã trải qua một thời gian dài không biết đến chiến thắng. Điều đó khiến cả người hâm mộ lẫn các cầu thủ thất vọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng đó là cảm xúc hoàn toàn bình thường.

Người hâm mộ muốn chúng tôi giành chiến thắng. Họ đã quen với hình ảnh CLB này ở đỉnh cao, cạnh tranh và chinh phục các danh hiệu. Vì vậy, thật khó chấp nhận khi chứng kiến đội bóng rơi vào tình cảnh hiện tại.

Chúng tôi hiểu sự thất vọng của họ. Việc người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào đội bóng có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Tất cả đều thất vọng với tình hình hiện tại và muốn sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn này. Hy vọng chiến thắng hôm nay sẽ là khởi đầu cho những điều tích cực phía trước", đội trưởng Man Utd kết luận.