Bruno Fernandes bật khóc, Man Utd chạm mốc tồi tệ nhất sau 38 năm

Lisandro Martinez bị đuổi, Man Utd gục ngã trước Chelsea

Trận thua 0-2 trước Chelsea tại vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm 31/10 tiếp tục giáng một đòn nặng nề vào tham vọng của Man Utd. Hai pha lập công trong hiệp hai của Morgan Rogers và Cole Palmer cho Chelsea đã đẩy thầy trò HLV Michael Carrick vào chuỗi 9 trận liền không thắng trên mọi đấu trường (3 hòa, 6 thua).

Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 1988. Riêng tại Ngoại hạng Anh, Man Utd đã trải qua 7 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 9 điểm sau 9 trận, bằng điểm với nhóm nguy hiểm.

Bruno Fernandes bật khóc sau trận thua 0-2 trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Hình ảnh tiền đạo đội trưởng Bruno Fernandes thẫn thờ, nghẹn ngào lau nước mắt khi tiến ra khỏi sân chính là bức tranh phản ánh rõ nét nhất sự áp lực, chán nản và bế tắc đang bao trùm toàn đội.

Trận đấu trên sân Stamford Bridge cho thấy Man Utd không phải không có cơ hội. Trong hiệp một, đội khách chơi lấn lướt hoàn toàn, tạo ra thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,09 (so với 0,28 của Chelsea), song những chân sút như Bruno Fernandes hay Amad Diallo lại bỏ lỡ cơ hội một cách vô duyên.

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi bước sang hiệp hai. Thế trận đảo chiều chóng mặt khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Man Utd giảm hơn 13 lần (chỉ còn 0,08), trong khi Chelsea vùng lên mạnh mẽ với chỉ số lên tới 2,33.

Phút 50, Morgan Rogers thoải mái xộc thẳng vào vòng cấm, dễ dàng đánh bại thủ thành Senne Lammens để mở tỷ số. Phút 63, Lisandro Martinez nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống va chạm với Wesley Fofana trong vòng cấm và Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Cole Palmer lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Thống kê chỉ ra Man Utd đã thủng lưới tới 15 bàn từ đầu mùa (trung bình 1,67 bàn/trận) và chưa giữ sạch lưới trận nào tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, hàng công cũng bết bát không kém khi đã "tịt ngòi" tới 4 trong 9 trận.

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick thừa nhận đội bóng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp đầu rồi tiếp tục tự sát bởi những sai lầm cá nhân. Trong khi đó, tiền đạo Bryan Mbeumo lên tiếng bảo vệ ông thầy, khẳng định tập thể "Quỷ đỏ" vẫn nỗ lực hết mình, giữ vững tinh thần và niềm tin lẫn nhau dẫu đang chơi thiếu người và chìm trong khủng hoảng.

Man Utd chạm mốc tồi tệ nhất lịch sử sau 38 năm (Ảnh: Getty).

Thời gian dành cho HLV Carrick và các học trò không còn nhiều. Trước mắt họ sẽ là hai "cửa ải" mang tính quyết định đến triều đại của chiến lược gia người Anh: Tiếp đón AS Roma tại Champions League vào ngày 3/11, sau đó trở về sân nhà chạm trán Aston Villa tại vòng 10 Ngoại hạng Anh vào ngày 8/11.