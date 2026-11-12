Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đã phát hiện có hành vi dàn xếp tỷ số tại giải VBA. Một trong những trận đấu được cơ quan điều tra làm rõ, đó là cuộc đối đầu giữa hai CLB Đà Nẵng Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15/8.

Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, tối muộn 11/11, Ban tổ chức VBA đã chính thức thể hiện quan điểm.

Các đối tượng trong đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá và bóng rổ tại Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thông báo của mình, Ban tổ chức VBA viết: “VBA kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, dàn xếp tỷ số. Trước thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam một số VĐV thi đấu tại VBA mùa giải 2026, VBA đã nhanh chóng tiến hành báo cáo lên Liên Đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), đưa ra quan điểm và các biện pháp xử lý vụ việc.

Quan điểm của VBA, đầu tiên là thượng tôn pháp luật. VBA quyết liệt phản đối các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao. Những hành vi này đi ngược lại tinh thần thể thao cao thượng, niềm tin của người hâm mộ, nỗ lực của các CLB, giải đấu và tâm huyết của những người làm bóng rổ chân chính”.

“Thứ hai là VBA hợp tác cùng cơ quan điều tra. Trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị điều hành tổ chức giải đấu, VBA cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan điều tra khi được yêu cầu. Thứ ba là VBA xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền và quy định. VBA sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và phối hợp theo chỉ đạo từ VBF, kiên quyết áp dụng các hình thức kỷ luật cao nhất, theo đúng Điều lệ giải và quy định pháp luật đối với bất kỳ trường hợp khi được xác định có vi phạm.

VBA ra thông báo vào lúc đêm muộn 11/11 (Ảnh: VBA).

Thứ 4 là VBA cam kết bảo vệ tính công bằng, minh bạch của giải đấu. VBA khẳng định toàn bộ hệ thống quản lý và chuyên môn trong các mùa giải qua, đặc biệt là mùa giải vừa diễn ra, đã được vận hành nghiêm ngặt. VBA sẽ tiếp tục siết chặt các quy định, kỷ luật nội bộ và tăng cường các biện pháp kiểm soát, để bảo đảm tính trung thực, minh bạch, công bằng cao nhất cho các mùa giải tiếp theo”, thông báo của giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam cho biết thêm.

Ngoài bóng rổ, bóng đá cũng là môn có VĐV dàn xếp tỷ số. Trưa 11/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã có thông báo sẽ xử lý nghiêm các cầu thủ, HLV, quan chức vi phạm, trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của VFF.