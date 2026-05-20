Bóng đá Việt Nam xếp dưới Singapore, đón tin không vui từ AFC

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố bảng phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp CLB châu Á mùa giải 2027-2028. Trong đó, giải V-League được trao hai suất tham dự cúp C2 châu Á (1 suất vào thẳng vòng bảng, 1 suất tham dự vòng play-off).

Bảng phân bổ suất tham dự cúp châu Á mùa giải 2027-2028 (Ảnh: AFC).

Lý do bởi giải V-League đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 ở khu vực Đông Á, kém cả Singapore. Việc các CLB Việt Nam thi đấu không thực sự thành công ở đấu trường châu Á trong mùa giải 2025-2026 khiến giải đấu bóng đá của Việt Nam tụt hạng.

Dù sao thì ở mùa giải 2026-2027, nhà vô địch V-League là CLB Công an Hà Nội vẫn có vé tham dự vòng play-off cúp C1 châu Á. Tấm vé tham dự cúp C2 châu Á thuộc về đội á quân V-League.

Singapore, với thành công của Tampines Rovers khi lọt vào tứ kết cúp C2 châu Á, đã vươn lên vị trí thứ 7. Ở mùa giải 2027-2028, nhà vô địch giải Singapore sẽ tham dự vòng play-off ở cúp C1 châu Á.

CLB Công an Hà Nội bị loại ở vòng 1/8 cúp C2 châu Á (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Thậm chí, nếu ở mùa giải tới, các CLB Việt Nam không thi đấu tốt ở cúp C2 châu Á, bóng đá Việt Nam có nguy cơ bị Campuchia vượt mặt trên bảng xếp hạng của AFC. Ở mùa này, CLB Svay Rieng đã lọt vào chung kết cúp C3 châu Á. Do đó, giải vô địch quốc gia Campuchia đã vượt qua Indonesia để xếp thứ 9. Họ cũng có 2 suất tham dự cúp C2 châu Á giống như giải V-League.

Hai giải Thái Lan (xếp thứ 3) và Malaysia (thứ 6) vẫn là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á ở các cúp châu Á. Thái Lan sẽ có 3 suất tham dự trực tiếp và 1 suất dự vòng play-off cúp C1 châu Á ở mùa giải 2027-2028. Còn Malaysia có 1 suất trực tiếp và 1 suất dự vòng play-off cúp C1 châu Á.