Bóng đá Việt Nam từng ghi dấu ấn lịch sử trước các đội tuyển Trung Quốc

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Những cột mốc không thể phai mờ

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sở dĩ đội tuyển Trung Quốc có số trận thắng nhiều hơn so với đội tuyển Việt Nam trong quá khứ, vì nhiều năm trước, nền bóng đá Việt Nam chỉ là nền bóng đá yếu ở Đông Nam Á.

Theo thời gian, bóng đá Việt Nam ngày một mạnh lên, cho đến thời điểm hiện tại, không ít người cho rằng bóng đá Việt Nam đã tiến sát, thậm chí nhỉnh hơn bóng đá Trung Quốc trong một số mặt.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1 tại vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Đỗ Linh).

Nhưng cũng trong những năm chưa có được vị thế cao ấy, đội tuyển Việt Nam cũng từng có trận đấu để đời trước đội tuyển Trung Quốc. Đó là trận đấu diễn ra năm 1997, thuộc vòng loại World Cup 1998, trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Giai đoạn nói trên là giai đoạn cực thịnh của bóng đá Trung Quốc, họ vừa giành vị trí Á quân Asiad 1994, sau đó lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2002, lần đầu tiên và duy nhất nền bóng đá của quốc gia tỷ dân được dự giải vô địch bóng đá thế giới. Thế nhưng, họ vẫn có trận đấu hú vía trước đội tuyển Việt Nam.

Năm đó, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là HLV tạm quyền Trần Duy Long, còn trung phong lừng danh một thời của bóng đá nội là Lê Huỳnh Đức có pha ghi bàn ngoạn mục vào lưới đội tuyển Trung Quốc.

Huỳnh Đức đi bóng qua hai hậu vệ Trung Quốc, trong đó có nhân vật nổi tiếng Li Tie (một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc, từng khoác áo CLB Man City của Anh), trước khi sút tung lưới đối phương. Chung cuộc, đội tuyển Trung Quốc thắng 3-1, nhưng đội tuyển Việt Nam khiến cả châu Á sửng sốt với bàn thắng đấy.

25 năm sau ngày ấy, vị thế của bóng đá Việt Nam thay đổi đáng kể. Chúng ta chính thức có trận thắng trước đội tuyển Trung Quốc cũng tại vòng loại World Cup. Đó là vào ngày 1/2/2022, đúng ngày mùng Một Tết Nhâm Dần 2022, đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Trung Quốc 3-1 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), tại vòng loại World Cup 2022.

Những người ghi bàn cho đội bóng của HLV Park Hang Seo năm đó là Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức. Đấy là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Thành tích tốt trong thời gian gần đây

Còn ở cấp độ đội tuyển U23, đội tuyển U23 Việt Nam chưa bao giờ chạm trán U23 Trung Quốc tại các VCK U23 châu Á, tính cho đến trước trận bán kết của kỳ giải năm nay.

U23 Việt Nam chưa bao giờ gặp U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á, tính đến trước giải đấu năm nay (Ảnh: AFC).

Đôi bên chủ yếu gặp nhau ở các giải giao hữu. Như đã nói, càng những năm sau này, vị thế của bóng đá Việt Nam càng lên cao, việc các đại diện của bóng đá Việt Nam đánh bại các đại diện của bóng đá Trung Quốc ngày một diễn ra nhiều hơn.

Trong 5 trận đấu giao hữu gần đây nhất giữa hai đội, U23 Việt Nam chiếm ưu thế với hai trận thắng, hai trận hòa và chỉ một trận thua.

Cụ thể, trong trận giao hữu vào ngày 8/11/2016, tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), hai đội hòa nhau 1-1. Người ghi bàn cho U23 Việt Nam là Hoàng Thanh Tùng.

3 năm sau, cũng tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc 2-0, trong trận giao hữu vào ngày 8/9/2019. Tiến Linh ghi cả hai bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này.

Ngày 4/9/2024, tại giải giao hữu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức CFA Team China 2024, U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam 2-1. Người ghi bàn cho U23 Việt Nam là Quốc Việt.

Minh Phúc (21) là người gần nhất ghi bàn cho U23 Việt Nam vào lưới U23 Trung Quốc, hồi tháng 11 năm ngoái (Ảnh: AFC).

Đến ngày 25/3/2025, đội tuyển U23 Việt Nam hòa U23 Trung Quốc 1-1 tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Quốc Việt lại ghi bàn cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Gần nhất, tại Panda Cup 2025 được tổ chức tại Trung Quốc, U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc 1-0 vào ngày 12/11/2025. Minh Phúc là người ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Quốc Việt, Minh Phúc có tên trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2026, chuẩn bị chạm trán U23 Trung Quốc vào ngày 20/1 tới đây. Chưa hết, cứ mỗi lần U23 Việt Nam giành kết quả tốt trước U23 Trung Quốc, chúng ta lại chuẩn bị làm nên chuyện lớn.

Năm 2019, sau trận thắng 2-0 trước U23 Trung Quốc tại Hồ Bắc, đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 tại Philippines, ngôi vô địch SEA Games lần đầu tiên của chúng ta.

Năm ngoái sau trận hòa 1-1 với U23 Trung Quốc vào tháng 3, chúng ta vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vào tháng 7, tại Indonesia. Sau trận thắng U23 Trung Quốc hồi tháng 11, U23 Việt Nam vô địch SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Tiếp đà hưng phấn, có thể U23 Việt Nam sẽ lại thắng U23 Trung Quốc vào ngày 20/1 tới đây, và làm nên lịch sử tại giải U23 châu Á 2026.