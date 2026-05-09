Bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội giành 2 vé dự U17 World Cup

Cột mốc lịch sử đang chờ đợi với bóng đá trẻ Việt Nam khi cả hai đội tuyển nam và nữ ở lứa U17 sẽ bước vào hai trận đấu quan trọng để tranh vé dự World Cup vào cuối năm nay.

Vào 23h ngày mai (10/5), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt với U17 Hàn Quốc tại vòng bảng U17 châu Á 2026. Sau chiến thắng ở trận ra quân trước U17 Yemen, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland sẽ lập tức giành vé dự World Cup sớm một vòng đấu nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc (do U17 Hàn Quốc để hoà U17 UAE ở trận ra quân).

Thầy trò HLV Cristiano Roland tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U17 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên việc giành trọn 3 điểm trước U17 Hàn Quốc được dự báo sẽ rất khó khăn, khi đội bóng xứ sở Kim chi sẽ đặt quyết tâm rất cao cũng như "chơi tất tay" trong trận đấu này.

Dù vậy các cầu thủ U17 Việt Nam đang là một tập thể gắn kết cũng như có tâm lý tốt sau chức vô địch U17 Đông Nam Á hồi cuối tháng 4 nên khả năng giành kết quả tốt trước U17 Hàn Quốc là hoàn toàn có thể.

HLV Cristiano Roland khẳng định các học trò có sự tự tin lớn và sẵn sàng tạo bất ngờ trước đội bóng mạnh nhất bảng đấu. "Chắc chắn phía trước còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như tôi đã dặn thì tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Một ngày sau trận đấu của U17 Việt Nam, đội tuyển U17 nữ Việt Nam cũng bước vào trận tứ kết với U17 nữ Australia ở tứ kết U17 nữ châu Á 2026 (14h ngày 11/5) để cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

U17 nữ Việt Nam đặt quyết tâm lớn giành vé dự World Cup khi quyết đấu với U17 nữ Australia ở tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Tại vòng bảng, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc cầm hoà U17 nữ Thái Lan cũng như đánh bại U17 nữ Myanmar và chỉ để thua đội bóng mạnh nhất bảng đấu là U17 nữ Trung Quốc để lọt vào vòng tứ kết với tư cách đội xếp nhì bảng đấu.

Đối thủ của U17 nữ Việt Nam là một thử thách khó nhằn, khi thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ đụng độ U17 nữ Australia. Dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm và thể hình, U17 nữ Việt Nam vẫn được kỳ vọng tạo nên bất ngờ nhờ tinh thần thi đấu kiên cường cùng lối chơi gắn kết đã thể hiện từ đầu giải.

Nếu cả hai đội tuyển trẻ cùng giành chiến thắng trong hai ngày 10/5 và 11/5, bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên có cả đội U17 nam và U17 nữ góp mặt ở sân chơi World Cup trong cùng một năm.