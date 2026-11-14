Theo đó, vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028 tại Saudi Arabia, còn vòng chung kết giải U23 châu Á 2028 sẽ diễn ra từ ngày 4/1/2028 đến 22/1/2028 tại Nhật Bản.

Vòng chung kết của hai giải đấu này trùng nhau đến 18 ngày, riêng trận chung kết giải U23 châu Á 2028 diễn ra chỉ một ngày sau khi trận chung kết Asian Cup 2027 kết thúc.

Đội tuyển Việt Nam phải chia sẻ lực lượng với đội tuyển U23 Việt Nam, khi Asian Cup 2027 và giải U23 châu Á 2028 diễn ra trùng nhau (Ảnh: Trần Hào).

Đây đều là những giải đấu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam nói riêng và các đội tuyển ở Đông Nam Á nói chung (đặc biệt là Thái Lan và Indonesia) đặt mục tiêu thoát ra khỏi trình độ khu vực, gia nhập trình độ châu lục. Chính vì thế, cả ba đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều muốn tiến càng xa càng tốt tại Asian Cup 2027.

Trong khi đó, vòng chung kết U23 châu Á 2028 sẽ mang tính chất vòng loại cho nội dung bóng đá nam tại Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028. Đội tuyển U23 Việt Nam nhắm đến việc giành vé dự Olympic tại Mỹ, nên chúng ta đặt ra quyết tâm rất cao tại giải U23 châu Á 2028.

Việc hai giải đấu trùng lịch thi đấu vào nhau, trong khi giải đấu nào cũng rất quan trọng, gây bất lợi rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Khác với các nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan, bóng đá Việt Nam không đủ lực lượng để xây dựng cho hai đội tuyển cùng cạnh tranh thành tích cao ở cả hai giải Asian Cup và U23 châu Á.

Trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, một vài cầu thủ đủ sức khoác áo đội tuyển Việt Nam như trung vệ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi), tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi).

HLV Kim Sang Sik cũng buộc phải lựa chọn dẫn dắt một trong hai đội tuyển trong những ngày đầu tháng 1/2028 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Lê Phát đang là chân sút được đào tạo ở trong nước ghi nhiều bàn thắng tại V-League 2026-2027 với 4 pha lập công cho CLB Ninh Bình sau 7 vòng đấu. Đinh Quang Kiệt là trung vệ trụ cột của đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia là CLB Công an TPHCM.

Trong bối cảnh nhiều tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từ những chân sút thuần nội như Tiến Linh, Tuấn Hải đến các tiền đạo nhập tịch như Hoàng Hên, Tài Lộc đồng loạt sa sút về phong độ lẫn thể lực, Lê Phát là sự bổ sung sáng giá cho đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Lê Phát đủ sức hỗ trợ cho các tiền đạo Xuân Son, Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc, giúp tăng chiều sâu về nhân sự cho hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, sức trẻ cùng thể hình vạm vỡ của Đinh Quang Kiệt là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Đinh Quang Kiệt thậm chí còn chơi chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn, tranh chấp bóng bổng tốt hơn cả những trung vệ Việt kiều như Adou Minh và Lương Chỉ Khải. Thế nên, Đinh Quang Kiệt đủ sức đánh bật các cầu thủ nói trên ra khỏi đội tuyển quốc gia, nếu như HLV Kim Sang Sik trao cho cầu thủ này cơ hội.

Chỉ có điều, nếu HLV Kim Sang Sik sử dụng Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Lê Phát cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lập tức suy yếu. Khi đó, U23 Việt Nam khó cạnh tranh thành tích tại giải U23 châu Á 2028.

Một khó khăn khác nằm ở chính vị trí của HLV Kim Sang Sik. Khác với các đội tuyển của những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, nơi đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia do huấn luyện viên khác nhau dẫn dắt, HLV Kim Sang Sik đang kiêm nhiệm ở U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Khi Asian Cup 2027 và giải U23 châu Á 2028 diễn ra cùng thời điểm, chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải rời một trong hai đội tuyển. Đó là bài toán khó mà bóng đá Việt Nam chưa từng đối mặt ở các giải đấu lớn trong 10 năm qua.