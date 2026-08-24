Bóng đá Thái Lan lập hàng loạt kỷ lục buồn sau trận thua tuyển Việt Nam

Thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến Thái Lan gặp bất lợi lớn trong việc giành ngôi vô địch, mà còn kéo theo hàng loạt thống kê đáng quên.

Theo tờ SiamSport, trận thua trước hàng vạn khán giả tại Rajamangala đã khiến thầy trò HLV Anthony Hudson thiết lập nhiều cột mốc buồn trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá.

Thái Lan gặp khó khăn ngay trên sân nhà khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đầu tiên, đây là thất bại sân nhà với cách biệt lớn nhất của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam, vượt qua những lần thua 2-3 tại chung kết ASEAN Cup 2024, 0-1 ở King’s Cup 2019 và 1-2 tại chung kết ASEAN Cup 2008.

Đáng chú ý hơn, kết quả vừa qua là lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan để thua tuyển Việt Nam tính trên mọi đấu trường, tạo nên chuỗi thành tích đặc biệt đáng báo động với đội tuyển từng nhiều năm giữ vị thế số một Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, phong độ sân nhà của Thái Lan cũng trở thành vấn đề lớn khi chỉ trong vòng 5 ngày, đội bóng của HLV Hudson đã nhận hai thất bại liên tiếp tại Rajamangala trước các đối thủ khu vực, bao gồm trận thua 1-2 trước Singapore ở bán kết lượt về ngày 18/8.

Tờ SiamSport còn chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên sau 7 năm Thái Lan thua tuyển Việt Nam trên sân nhà mà không thể ghi bàn, kể từ thất bại 0-1 tại King’s Cup năm 2019.

Hàng loạt thống kê bất lợi này cho thấy Thái Lan đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn trước trận lượt về, buộc “Voi chiến” phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn tại Mỹ Đình nếu muốn nuôi hy vọng lật ngược tình thế và giành chức vô địch.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình.