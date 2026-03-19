Bóng đá Malaysia muốn lật ngược thế cờ vụ bị xử thua tuyển Việt Nam

“Chúng tôi ghi nhận quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC về việc trừ điểm. Chúng tôi tôn trọng các quy trình quản lý của giải đấu. Tuy nhiên, vấn đề này hiện đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý thích hợp", ông Rob Friend, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia phát biểu với truyền thông ngày 19/3, sau khi AFC ra án phạt với bóng đá Malaysia hôm 17/3 liên quan đến bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ.

Tuyển Malaysia mất vé dự VCK Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam sau khi nhận án phạt của AFC (Ảnh: FAM).

Theo đó, AFC xử thua 0-3 đối với đội tuyển Malaysia ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal (tháng 3/2025) và Việt Nam (tháng 6/2025), kèm theo mức phạt tiền 50.000 USD (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Án phạt này khiến tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, đang từ đội dẫn đầu bảng F với 15 điểm xuống vị trí thứ 2 là 9 điểm và hết cơ hội giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 khi kém tuyển Việt Nam 6 điểm và chỉ còn một trận đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày 31/3 tới đây.

Dù vậy, ông Rob Friend cho biết vụ việc vẫn đang được xem xét bằng các biện pháp pháp lý, đồng thời khẳng định cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Trước thềm trận đấu mang tính thủ tục giữa tuyển Malaysia và Việt Nam, ông Rob Friend khẳng định toàn đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu mang tính danh dự này.

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend (Ảnh: Bernama).

“Tại thời điểm này, ưu tiên của chúng tôi vẫn là hỗ trợ các cầu thủ và nhân viên, đảm bảo họ ở trong điều kiện tốt nhất để đại diện cho Malaysia một cách chuyên nghiệp, đoàn kết và tự hào”, ông Rob Friend cho biết.

Vị giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia cũng nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị của "Bầy hổ Malaya" không bị gián đoạn và toàn đội sẽ bước vào trận đấu với Việt Nam với quyết tâm cao.

“Toàn bộ sự chú ý của chúng tôi đang tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Việt Nam, nơi toàn đội sẽ thi đấu với cùng niềm tin, sự kiên cường và kỷ luật mà họ đã thể hiện trong suốt năm 2025. Chúng tôi xin cảm ơn những người hâm mộ đã luôn tin tưởng vào đội bóng", ông Rob Friend chốt lại.