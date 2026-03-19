Bóng đá Malaysia muốn lật ngược thế cờ vụ bị xử thua tuyển Việt Nam
(Dân trí) - Giám đốc điều hành Rob Friend cho biết đội tuyển Malaysia đang xem xét pháp lý để kháng cáo sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở hai trận đấu với tuyển Việt Nam và Nepal.
“Chúng tôi ghi nhận quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC về việc trừ điểm. Chúng tôi tôn trọng các quy trình quản lý của giải đấu. Tuy nhiên, vấn đề này hiện đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý thích hợp", ông Rob Friend, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia phát biểu với truyền thông ngày 19/3, sau khi AFC ra án phạt với bóng đá Malaysia hôm 17/3 liên quan đến bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ.
Theo đó, AFC xử thua 0-3 đối với đội tuyển Malaysia ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal (tháng 3/2025) và Việt Nam (tháng 6/2025), kèm theo mức phạt tiền 50.000 USD (tương đương 1,3 tỷ đồng).
Án phạt này khiến tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, đang từ đội dẫn đầu bảng F với 15 điểm xuống vị trí thứ 2 là 9 điểm và hết cơ hội giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 khi kém tuyển Việt Nam 6 điểm và chỉ còn một trận đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày 31/3 tới đây.
Dù vậy, ông Rob Friend cho biết vụ việc vẫn đang được xem xét bằng các biện pháp pháp lý, đồng thời khẳng định cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Trước thềm trận đấu mang tính thủ tục giữa tuyển Malaysia và Việt Nam, ông Rob Friend khẳng định toàn đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu mang tính danh dự này.
“Tại thời điểm này, ưu tiên của chúng tôi vẫn là hỗ trợ các cầu thủ và nhân viên, đảm bảo họ ở trong điều kiện tốt nhất để đại diện cho Malaysia một cách chuyên nghiệp, đoàn kết và tự hào”, ông Rob Friend cho biết.
Vị giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia cũng nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị của "Bầy hổ Malaya" không bị gián đoạn và toàn đội sẽ bước vào trận đấu với Việt Nam với quyết tâm cao.
“Toàn bộ sự chú ý của chúng tôi đang tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Việt Nam, nơi toàn đội sẽ thi đấu với cùng niềm tin, sự kiên cường và kỷ luật mà họ đã thể hiện trong suốt năm 2025. Chúng tôi xin cảm ơn những người hâm mộ đã luôn tin tưởng vào đội bóng", ông Rob Friend chốt lại.
Hành trình bóng đá Malaysia bị trừng phạt vụ 7 cầu thủ nhập tịch
- Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả.
FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA.
- Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS.
- Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ, bất ngờ cho các cầu thủ này được trở lại thi đấu trong màu áo CLB.
- Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. AFC tiến hành các thủ tục cuối cùng để ra phán quyết với bóng đá Malaysia.
- Ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).