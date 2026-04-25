Bóng đá Malaysia khen ngợi đội nhà sau trận thua đậm U17 Việt Nam

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Đội tuyển U17 Malaysia từng đặt rất nhiều kỳ vọng, có thể đánh bại U17 Việt Nam trong trận chung kết giải Đông Nam Á, diễn ra tối 24/4, trên sân Gelora Delta, tại Sodiarjo (Indonesia). U17 Malaysia muốn đòi lại món nợ thua 0-4 trước U17 Việt Nam ở lượt trận mở màn vòng đấu bảng giải năm nay.

U17 Malaysia (áo vàng) không thể theo kịp tốc độ của U17 Việt Nam (Ảnh: FAM).

Dù vậy, U17 Malaysia tiếp tục thua đậm 0-3 trước U17 Việt Nam trong trận tranh ngôi vô địch, khiến cho “nợ càng chồng thêm nợ”.

Nhưng điều rất đáng ngạc nhiên là đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” không những không bị chỉ trích sau trận thua đậm, mà còn nhận được lời khen. Sau trận đấu, Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) viết: “Chúc mừng đội tuyển U17 Malaysia”.

“Đội bóng trẻ được dẫn dắt bởi HLV Shukor Adan đã giành được vị trí Á quân giải U17 Đông Nam Á 2026. U17 Malaysia nhận thất bại 0-3 trước U17 Việt Nam, trong trận đấu cuối cùng của giải.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia trong trận chung kết tối 24/4 (Ảnh: VFF).

Quý Vương ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam ở phút 11. Sau đó, Văn Dương ghi các bàn thắng ở các phút bù giờ thứ 4 của hiệp một và ở phút 54, ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Việt Nam”, Fanpage chính thức của FAM thông tin thêm.

Trong khi đó, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times thừa nhận thực tế: “U17 Việt Nam tỏ ra quá sắc bén trước U17 Malaysia, trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026”.

“U17 Malaysia từng đặt mục tiêu gây bất ngờ trước U17 Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn, trong trận đấu tranh ngôi vô địch. Nhưng đội tuyển Việt Nam tỏ ra quá mạnh. U17 Việt Nam từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Trong trận chung kết, U17 Việt Nam thắng tiếp với tỷ số 3-0”, New Straits Times thông tin thêm.

Sau trận thua U17 Việt Nam tối 24/4, U17 Malaysia có lần đầu tiên thua ở một trận chung kết giải U17 Đông Nam Á. Hai lần trước vào các năm 2013 và 2019, U17 Malaysia vào chung kết và họ đều là đội giành chiến thắng.