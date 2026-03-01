Bóng đá Iran tuyên bố nóng về khả năng rút lui khỏi World Cup ở Mỹ

Đội tuyển Iran đã giành vé tham dự World Cup 2026 sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á vào tháng 3/2025. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng Tây Á sẽ nằm chung bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập ở giải đấu sắp tới.

Iran có khả năng sẽ không tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trước tình hình xung đột căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, thừa nhận khả năng đội tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup 2026 là rất thấp.

Ông Mehdi Taj cho biết: “Với những gì xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, rất khó để chúng tôi có thể hướng tới kỳ World Cup 2026. Quyết định cuối cùng thuộc về các nhà quản lý thể thao”.

Ông Mehdi Taj cũng xác nhận giải vô địch quốc gia Iran đã bị hoãn vô thời hạn do tình hình bất ổn.

Nếu vẫn tham dự, đội tuyển Iran có khả năng chạm trán chính đội tuyển Mỹ tại Dallas vào ngày 3/7, trong trường hợp cả hai cùng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai tại bảng đấu của mình.

Cảnh báo này được đưa ra chỉ 107 ngày trước khi Iran dự kiến đá trận mở màn gặp New Zealand trên sân SoFi ở Los Angeles. Các quan chức FIFA được cho là đang gấp rút xử lý hệ lụy khi giải đấu chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tổng thư ký FIFA, Mattias Grafstrom, đã lên tiếng về vụ việc này: “Sáng nay tôi cũng đọc tin tức giống như mọi người. Chúng tôi đã có cuộc họp hôm nay và còn quá sớm để bình luận chi tiết".

Trong trường hợp Iran rút lui, World Cup 2026 sẽ có xáo trộn đáng kể (Ảnh: Getty).

Ông nói thêm rằng FIFA đang cân nhắc yếu tố an toàn của sự kiện mùa hè, đồng thời theo dõi sát sao mọi diễn biến trên toàn cầu: “Chúng tôi đã tổ chức lễ bốc thăm tại Washington với sự tham gia của tất cả các đội. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo một kỳ World Cup an toàn với sự góp mặt của đầy đủ các đội tuyển”.

Trong trường hợp Iran rút lui, FIFA có thể bổ sung một đội bóng ở châu Á thay thế. Phương án khả dĩ nhất là việc đẩy Iraq thế chỗ Iran, còn UAE sẽ thay thế Iraq thi đấu ở vòng play-off Liên lục địa vào tháng 3. Tuy nhiên, FIFA vẫn phải chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía Iran.