Bóng đá Đông Nam Á thể hiện trái ngược ở ngày ra quân giải U17 châu Á

Kết quả lượt trận đầu giải U17 châu Á 2026, của các đội Đông Nam Á Bảng A Myanmar – Saudi Arabia: 0-4 Thái Lan – Tajikistan: 0-2 Bảng B Indonesia – Trung Quốc: 1-0 Bảng C Việt Nam – Yemen: 1-0

Rạng sáng nay (7/5, theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U17 Yemen tại giải U17 châu Á 2026.

Đây là trận thắng rất quan trọng, không chỉ giúp cho đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) giành được 3 điểm đầu tiên tại giải, mà còn giúp chúng ta chiếm được ngôi đầu bảng C.

U17 Việt Nam có chiến thắng trong ngày ra quân trước U17 Yemen (Ảnh: VFF).

Kết quả của trận đấu còn lại thuộc lượt đầu tiên của bảng này, giữa U17 Hàn Quốc và UAE, kết thúc với tỷ số hòa 1-1, càng giúp cho U17 Việt Nam thuận lợi trong việc giành vé vào tứ kết.

Chỉ cần U17 Việt Nam có chiến thắng ở một trong hai trận đấu còn lại của chúng ta tại vòng bảng, gặp U17 Hàn Quốc hoặc U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đứng ở một trong hai vị trí đầu bảng C, giành vé vào tứ kết.

Việc giành vé vào tứ kết cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Roland sẽ giành suất dự VCK World Cup U17 năm 2026.

Cùng được hưởng niềm vui chiến thắng như U17 Việt Nam là U17 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo bất ngờ đánh bại đội từng 2 lần đăng quang là U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0.

U17 Indonesia cũng có bước tiến quan trọng đến với vòng tứ kết giải châu Á và VCK World Cup U17 giống U17 Việt Nam.

U17 Thái Lan thua cay đắng U17 Tajikistan (Ảnh: FAT).

Đặt trường hợp U17 Indonesia thắng U17 Qatar ở lượt trận thứ hai của bảng B, còn U17 Nhật Bản đánh bại U17 Trung Quốc cũng ở lượt trận thứ hai của bảng đấu này, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo sẽ giành quyền đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, hai đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là U17 Thái Lan và Myanmar lại chìm trong nỗi thất vọng. Hai đội bóng này đều thuộc bảng A và đều nhận thất bại ở lượt trận đầu tiên.

U17 Myanmar thua đội chủ nhà Saui Arabia 0-4, còn U17 Thái Lan thua Tajikistan 0-2. Cơ hội đi tiếp của U17 Thái Lan và U17 Myanmar khá thấp.

Gây thất vọng nhất có lẽ là U17 Thái Lan, đội này từng đặt mục tiêu vượt qua U17 Tajikistan rạng sáng 6/5 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp đã khiến đội bóng xứ sở chùa vàng phải trả giá đắt.

Không loại trừ khả năng U17 Thái Lan sẽ sớm chia tay giải U17 châu Á 2026, như đã từng xảy ra ở giải U17 Đông Nam Á cách đây không lâu.