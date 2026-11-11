Chiều 11/11, đội tuyển nam bóng bàn Việt Nam đã bước vào trận bán kết nội dung đồng đội nam tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 với đối thủ nhiều duyên nợ là Singapore được tổ chức ở Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 10/11 đến 14/11.

Trước khi giành vé vào bán kết, tuyển bóng bàn Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng, khi toàn thắng cả 4 trận vòng bảng. Ngoài việc thắng dễ trước tuyển Campuchia và Brunei cùng với tỷ số 3-0, tuyển bóng bàn Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Vũ Văn Trung xuất sắc đánh bại tuyển Thái Lan với tỷ số kịch tính 3-2 sau 5 set đấu và khiến đội bóng "xứ chùa vàng" bị loại ngay từ vòng bảng.

Nhà vô địch SEA Games Đinh Anh Hoàng cùng các đồng đội của tuyển bóng bàn Việt Nam giành vé vào chung kết giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Ở trận đấu tranh ngôi nhất bảng với tuyển Indonesia vào trưa 11/11, các tay vợt Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh và Lê Đình Đức cũng giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-1, qua đó bước vào trận đấu bán kết với tuyển Singapore vào chiều cùng ngày.

Đáng chú ý, tuyển Singapore từng gieo sầu với tuyển bóng bàn Việt Nam ở nội dung đồng đội nam tại SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm 2025 bằng chiến thắng kịch tính 3-2, khiến thầy trò HLV Vũ Văn Trung lỡ cơ hội giành tấm huy chương vàng ở nội dung danh giá của môn bóng bàn.

Tuy nhiên đội tuyển của "đảo quốc sư tử" lần này không có sự góp mặt của tay vợt số 1 Đông Nam Á là Quek Izaac (từng xếp hạng 68 thế giới) đã không còn gây khó dễ với tuyển bóng bàn Việt Nam trong lần tái đấu này. Chung cuộc thầy trò HLV Vũ Văn Trung đã "phục thù" thành công khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và ghi tên mình vào trận chung kết của giải đấu.

Ở trận chung kết nội dung đồng đội nam, tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Malaysia. Đây được xem là một thử thách khó khăn khác của tuyển bóng bàn Việt Nam khi Malaysia đang sở hữu nhiều tay vợt mạnh có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng thế giới như Choong Javen, Wong Qi Shen hay Yap Rui Zhe.

Ngoài việc tranh huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam, tuyển bóng bàn Việt Nam còn cạnh tranh ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ (riêng nội dung đồng đội nữ, các cô gái của Việt Nam đã bị loại từ vòng bảng).