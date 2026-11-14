Ngày 11/11, đội tuyển bóng bàn Việt Nam gây tiếng vang lớn khi giành HCV ở nội dung đồng đội nam tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 10/11 đến 14/11.

Tuyển bóng bàn Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội nam hôm 11/11 (Ảnh: BHL).

Đây được xem là tấm huy chương danh giá nhất trong 7 nội dung thi đấu (gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ) mà bóng bàn Việt Nam giành được sau 10 năm, kể từ tấm HCV đồng đội nam giành được vào năm 2016.

Ở ngày thi đấu cuối cùng diễn ra vào chiều nay (14/11), tuyển bóng bàn Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành tấm HCV thứ hai khi tay vợt Nguyễn Anh Tú xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết nội dung đơn nam.

Đáng chú ý, cũng 10 năm trước, chính Nguyễn Anh Tú là người từng giành HCV ở nội dung đơn nam và đây là lần thứ 3 anh góp mặt ở trận chung kết tại nội dung cá nhân này.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú góp công lớn cho tuyển bóng bàn Việt Nam khi mang về 2 tấm HCV và 1 HCB ở giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 (Ảnh: BHL).

Bước vào trận chung kết (gồm 7 set đấu) với tài năng trẻ 17 tuổi người Singapore là Nicolas Tan, Nguyễn Anh Tú gặp khó khăn trước lối chơi tấn công mạnh mẽ của đối thủ và để thua ở set đấu đầu tiên. Ở set đấu thứ hai, tay vợt từng nhiều năm giữ ngôi vị số một Việt Nam đã sớm lấy lại phong độ và giành chiến thắng với tỷ số 11-7 để quân bình tỷ số 1-1.

Ở set đấu thứ 3, tay vợt người Singapore tiếp tục thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ bằng những pha giật bóng như "ném gạch vào bàn" đã giành chiến thắng với tỷ số 11-6 và vươn lên dẫn trước 2-1.

Cuộc rượt đuổi tỷ số diễn ra đầy kịch tính khi Nguyễn Anh Tú thắng lại ở set đấu thứ 4 nhưng lại tiếp tục để thua đối thủ ở set đấu thứ 5. Ở set đấu thứ 6, Anh Tú cho thấy bản lĩnh khi giành chiến thắng trước Nicolas Tan với tỷ số 11-6 và buộc trận chung kết giữa hai tay vợt phải bước vào set đấu thứ 7 quyết định.

Nguyễn Anh Tú nhận tư vấn từ HLV Vũ Văn Trung trong các trận đấu nghẹt thở của tuyển bóng bàn Việt Nam (Ảnh: BHL).

Ở set đấu này, Anh Tú khởi đầu không tốt và để cho đối thủ dẫn trước cách biệt 3-0. Trong tình thế khó khăn, tay vợt sinh năm 1993 vẫn không nao núng khi bình tĩnh ghi từng điểm số, gỡ hoà 3-3 và sau đó vươn lên dẫn trước cách biệt 7-3.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Nicolas Tan rút ngắn tỷ số xuống còn 6-8 và 7-9 ngay sau đó. Ở thời khắc quyết định, Nguyễn Anh Tú đã thi đấu bình tĩnh khi giành liên tiếp 2 điểm số để giành chiến thắng 11-7, qua đó lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước tay vợt của Singapore.

Nguyễn Anh Tú lần thứ hai giành HCV nội dung đơn nam ở giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á (Ảnh: BHL).

HLV Vũ Văn Trung và tay vợt Nguyễn Anh Tú ăn mừng HCV nội dung đơn nam ở giải Đông Nam Á 2026 (Ảnh: BHL).

Chiến thắng này của Nguyễn Anh Tú giúp tuyển bóng bàn Việt Nam giành HCV thứ 2 ở giải Đông Nam Á, khép lại giải đấu với thành tích 2 HCV, 1 huy chương bạc (nội dung đôi nam nữ) và 2 huy chương đồng (nội dung đôi nữ và đơn nữ). Thành tích này giúp tuyển bóng bàn Việt Nam xếp thứ hai tại giải đấu, khi chỉ kém nước chủ nhà Malaysia đúng một tấm huy chương bạc.