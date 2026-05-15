Bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam có thể đối đầu Brazil, Argentina

Sau chiến thắng trước U17 UAE vào rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam đã giành quyền tham dự World Cup U17 lần đầu trong lịch sử. Theo công bố của FIFA, lễ bốc thăm giải đấu này sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại Zurich (Thụy Sĩ). Tới thời điểm đó, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ xác định được đối thủ của mình.

U17 Việt Nam sẽ đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới ở World Cup U17 vào tháng 11 (Ảnh: VFF).

Đây là sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá trẻ toàn cầu. Theo kế hoạch, chương trình được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng chính thức của FIFA để phục vụ người hâm mộ.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 ở Qatar với 48 đội tham dự. Kể từ năm ngoái, FIFA đã biến giải đấu này trở thành giải thường niên, để thúc đẩy bóng đá trẻ phát triển trên toàn thế giới.

Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định được 38 đội bóng tham dự. Khu vực châu Á xác định 9 suất là U17 Qatar (chủ nhà), U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam.

Châu Âu đã xác định 11 cái tên tham dự gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Ireland, Romania, Serbia. 7 đội tuyển Nam Mỹ góp mặt gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela.

Khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe) xác định xong 8 đại diện tham dự là Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras, Panama, Jamaica, Cuba, Haiti. Khu vực châu Đại Dương có 3 đội tuyển tham dự là New Zealand, New Caledonia, Fiji. 10 đại diện châu Phi sẽ được xác định sau loạt trận vòng loại kết thúc vào ngày 20/5 tới.

Lễ bốc thăm giải World Cup U17 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 (Ảnh: FIFA).

Trong số 38 đội xác định, có 5 đội lần đầu góp mặt là U17 Việt Nam, U17 Montenegro, U17 Hy Lạp, U17 Romania và U17 Serbia.

Nhiều khả năng, U17 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Vì vậy, “Những chiến binh sao vàng” có khả năng đụng độ với những đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp.

Ở giải đấu năm ngoái, U17 Indonesia nằm chung bảng với U17 Brazil, U17 Zambia, U17 Honduras. Đội bóng xứ vạn đảo đã hứng chịu thất bại 0-4 trước U17 Brazil nhưng họ cũng đi vào lịch sử khi giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup khi đánh bại U17 Honduras với tỷ số 2-1.