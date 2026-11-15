Rạng sáng 15/11, đội tuyển Bồ Đào Nha đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-4 trước Đan Mạch ngay trên sân nhà Municipal (Braga) ở Nations League. Đây là trận đấu đầu tiên của “Selecao châu Âu” ở kỷ nguyên hậu C.Ronaldo.

HLV Jorge Jesus khẳng định Bồ Đào Nha không nhớ C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Sau trận đấu, HLV Jorge Jesus được hỏi có nhớ C.Ronaldo hay không. Ông thầy người Bồ Đào Nha đáp: “Mọi người nhớ cậu ấy. Họ không quên những gì Cristiano đã làm trong 23 năm khoác áo đội tuyển. Không ai vui vẻ khi cậu ấy từ giã đội tuyển quốc gia. Còn tôi có nhớ Cristiano hay không ư? Điều duy nhất khiến tôi nhớ cậu ấy có lẽ là không còn cậu ấy ngồi cạnh tôi nữa ở đây”.

HLV Jorge Jesus khẳng định sự tri ân với C.Ronaldo là hoàn toàn xứng đáng với những đóng góp của cầu thủ này cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong 23 năm qua.

Trước trận đấu với Đan Mạch, toàn bộ cầu thủ đội chủ nhà bước ra sân trong những chiếc áo mang số 7. Đặc biệt, ở phút thứ 7, các cổ động viên trên khán đài đã đứng dậy vỗ tay tri ân CR7. Hình ảnh của cầu thủ sinh năm 1985 cũng xuất hiện trên màn hình lớn với dòng chữ “Obrigado, Capitao” (Cảm ơn đội trưởng).

Đáng tiếc, C.Ronaldo không trở về Bồ Đào Nha để trực tiếp theo dõi trận đấu và đón nhận màn tri ân dành cho mình. Thay vào đó, cầu thủ này ở lại Saudi Arabia để tập luyện cùng CLB Al Nassr.

Lý giải về nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha thất bại trước Đan Mạch, HLV Jorge Jesus cho biết: “Chúng tôi không thực sự mạnh mẽ, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Toàn đội đã không ngăn được Đan Mạch, nhất là trong hiệp 2.

Bồ Đào Nha thua đậm 1-4 trước Đan Mạch (Ảnh: Getty).

Khi chúng tôi cố gắng cải thiện lối chơi, Đan Mạch đã vô hiệu hóa các phương án triển khai bóng bằng cách áp sát, kèm người trực tiếp và gây sức ép rất lớn. Hôm nay, chúng tôi thiếu một tiền đạo thứ hai có khả năng hoạt động giữa các tuyến, kết nối hàng công với tuyến giữa và tạo lợi thế ở khu vực trung tuyến, trong khi Đan Mạch lại khai thác tốt khu vực trước hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha”.

Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định thất bại không làm thay đổi mục tiêu của Bồ Đào Nha. Anh nhấn mạnh toàn đội vẫn muốn giữ ngôi đầu bảng và sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất.

Sau trận thua Đan Mạch, “Selecao châu Âu” vẫn đứng đầu bảng 4 League A với 12 điểm sau 5 trận, hơn chính đối thủ này 3 điểm. Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Wales (2h45 ngày 18/11). Trận đấu này không có nhiều ý nghĩa khi họ chắc chắn có vé vào tứ kết.