Dù đã sớm giành vé vào tứ kết và chỉ cần thêm một kết quả hòa để chắc chắn đứng đầu bảng A4, thầy trò HLV Jorge Jesus vẫn tung ra đội hình giàu sức tấn công với những ngôi sao hàng đầu như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha hay Joao Felix.

Pierre Emile Hojbjerg mở tỷ số cho Đan Mạch (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật của Đan Mạch, Bồ Đào Nha hoàn toàn bế tắc. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 43 khi đội khách được hưởng phạt đền và tiền vệ Pierre Emile Hojbjerg thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0 ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp hai, hàng phòng ngự Bồ Đào Nha sụp đổ chóng vánh trước sự bùng nổ của tiền đạo Rasmus. Phút 49, đón đường kiến tạo của Mikkel Damsgaard, Hojlund dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho Đan Mạch.

Đến phút 57, chân sút này hoàn tất cú đúp sau đường chuyền dọn cỗ của Hojbjerg, nâng tỷ số lên 3-0. Bị dẫn trước ba bàn, HLV Jorge Jesus liên tục tung Francisco Trincao, Joao Palhinha và Carlos Forbs vào sân nhưng không thể xoay chuyển cục diện.

Đến phút 75, trung vệ Joachim Andersen tiếp tục gieo sầu cho đội chủ nhà với pha lập công nâng tỷ số lên 4-0. Nỗ lực muộn màng của Bồ Đào Nha chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự ở phút 90+3 do công của Bernardo Silva.

Bồ Đào Nha nhận thất bại sau kỷ nguyên Ronaldo (Ảnh: Getty).

Trận thua nặng nề 1-4 ngay tại sân nhà Estadio Municipal de Braga không chỉ chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng của Bồ Đào Nha tại Nations League mùa này, mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng về tâm lý và lối chơi khi đội bóng bước vào kỷ nguyên không còn Cristiano Ronaldo.

Ở chiều ngược lại, thắng lợi vang dội trước đối thủ mạnh nhất bảng giúp Đan Mạch tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé còn lại của bảng A4 để góp mặt ở vòng tứ kết.