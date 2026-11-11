HLV Park Hang Seo nổi giận với CĐV Thái Lan vì bị phân biệt chủng tộc

Ngày 11/11, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra phán quyết liên quan đến vụ việc HLV Park Hang Seo (người Hàn Quốc) của CLB Kanchanaburi Power bị phân biệt chủng tộc tại giải Thai-League 2.

Sự việc này xảy ra trong trận đấu giữa CLB Kanchanaburi Power gặp CLB Pattaya United ngày 1/11, tại Pattaya (Thái Lan).

Giữa và cuối trận đấu, các CĐV quá khích của CLB Pattaya United đã buông những lời lẽ mang tính lăng mạ, phân biệt chủng tộc nhằm vào cầu thủ John Baggio (người Madagascar) và HLV Park Hang Seo của CLB Kanchanaburi Power.

Theo phán quyết của Ban kỷ luật FAT, CLB Pattaya United bị phạt 20.000 baht (hơn 15,2 triệu đồng) vì để cho CĐV lăng mạ, phân biệt chủng tộc với cầu thủ và HLV của đối thủ.

Các CĐV trực tiếp buông ra những lời phân biệt chủng tộc nhằm vào HLV Park Hang Seo sau trận đấu bị phạt 20.000 baht. FAT cho biết: “Cho dù các CĐV có liên quan phủ nhận những lời nói khiếm nhã mà họ từng thốt ra, nhưng bằng chứng từ băng hình đã chứng minh điều ngược lại”.

HLV Park Hang Seo cũng bị phạt vì thiếu kiềm chế với CĐV đối phương (Ảnh: Kanchanaburi Power).

“Hành vi vi phạm của họ đã bị xác nhận rõ ràng. Lời giải trình của những người này không được chấp nhận”, FAT thông tin thêm.

Ngoài việc bị phạt tiền, những CĐV đã xúc phạm, phân biệt chủng tộc với HLV Park Hang Seo còn bị cảnh cáo. Họ có thể bị cấm vào các sân bóng ở Thái Lan trong tương lai, nếu tái phạm. Còn CLB Pattaya United có thể nhận án nặng hơn, nếu để cho các CĐV của đội này tái phạm.

Về phía HLV Park Hang Seo, vị HLV người Hàn Quốc bị Ban kỷ luật FAT phạt 13.333 baht (hơn 10,15 triệu đồng) và bị cấm chỉ đạo hai trận. FAT lý giải cho án phạt vừa nêu: “Ông Park có những hành vi không phù hợp với CĐV đối phương nơi công cộng, có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự xung đột”.

“Ông Park có hành vi ra hiệu cho CĐV đối phương xuống sân để đối đầu với ông ấy. HLV Park Hang Seo cần thận trọng hơn với cách hành xử của mình.

Riêng ở trận đấu giữa CLB Kanchanaburi Power và Pattaya United, ông Park đang chịu án cấm chỉ đạo, nhưng ông ấy đã rời phòng thay đồ để tiến gần đến khu vực thi đấu, phản ứng với CĐV đối phương”, Ban kỷ luật của FAT phân tích thêm, giải thích lý do họ phạt HLV Park Hang Seo.