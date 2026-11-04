Theo thông tin từ phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), họ chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào về vụ việc HLV Park Hang Seo bị một số cổ động viên (CĐV) xúc phạm ở trận đấu Pattaya United - Kanchanaburi Power ngày 1/11.

FAT sẽ mời các bên có liên quan đến làm việc vào ngày 10/11. Những người được mời đến làm việc sẽ gồm HLV Park Hang Seo và các CĐV đã buông lời xúc phạm vị HLV này, trong đó có các CĐV người Thái Lan và người nước ngoài. Đây là các CĐV của CLB Pattaya United.

HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn khi dẫn dắt Kanchanaburi Power ở Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác nhận: “Các CĐV của CLB Pattaya United, bao gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài, đã la hét. Họ buông những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, mang tính phân biệt chủng tộc và kỳ thị, nhắm vào các cầu thủ cùng ban huấn luyện của CLB Kanchanaburi Power”.

“Về phía HLV Park Hang Seo của CLB Kanchanaburi Power, ông đã bước ra lối đi và tranh cãi, thách thức các CĐV của CLB Pattaya United”, thông báo của FAT viết thêm.

Trận đấu giữa CLB Pattaya United và Kanchanaburi Power thuộc giải Thai-League 2 kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Theo nhận định của truyền thông Thái Lan, nếu bị xác định có tội, những người có hành vi xúc phạm, phân biệt chủng tộc sẽ bị cấm đến các sân bóng của xứ sở chùa vàng. Còn đội bóng và sân bóng để xảy ra hành vi này sẽ bị phạt tiền, bị cấm thi đấu trên sân nhà có thời hạn.

Thậm chí, trong trường hợp tái phạm, đội bóng có liên quan có thể bị trừ điểm ở giải đấu mà họ đang hiện diện.