"Tôi đã có vinh dự lớn lao khi được dẫn dắt Man Utd, CLB bóng đá mà tôi yêu quý", HLV Michael Carrick mở đầu tâm thư gửi người hâm mộ vào tối 13/11, chỉ vài giờ sau khi Man Utd thông báo chia tay nhà cầm quân sinh năm 1981, khép lại 6 tháng ngắn ngủi ông đảm nhiệm "ghế nóng" tại sân Old Trafford.

HLv Michael Carrick bị sa thải sau khi Man Utd rơi vào nhóm "cầm đèn đỏ" ở Ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu (Ảnh: Getty).

Trước khi bị sa thải, chiến lược gia người Anh từng có thời gian dẫn dắt Man Utd với vai trò HLV tạm quyền từ tháng 1, sau khi đội bóng chia tay HLV Ruben Amorim. Dù tiếp quản đội bóng trong giai đoạn đầy khó khăn, Michael Carrick vẫn giúp "Quỷ đỏ" hồi sinh một cách ngoạn mục.

Ở phần còn lại của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026, Man Utd giành 12 chiến thắng trong tổng số 17 trận, tích lũy số điểm nhiều nhất giải đấu trong giai đoạn này và cán đích ở vị trí thứ 3, qua đó giành vé dự Champions League. Thành tích ấn tượng này giúp Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức vào cuối tháng 5 với bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Tuy nhiên, bước sang mùa giải mới, phong độ của đội chủ sân Old Trafford sa sút khó hiểu. Man Utd trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng sau 10 vòng đấu ở Premier League, chỉ giành được 8 điểm và rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Tại Champions League, "Quỷ đỏ" cũng chỉ có 2 chiến thắng và nhận 2 thất bại, đứng thứ 17 sau 4 lượt trận.

Thành tích bết bát này được xem là nguyên nhân chính khiến ban lãnh đạo Man Utd quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với Michael Carrick, đồng thời bổ nhiệm cựu HLV Tottenham Mauricio Pochettino vào "ghế nóng" với kỳ vọng giúp đội bóng cứu vãn mùa giải.

"Khoác áo Man Utd luôn đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Đội bóng này khác biệt so với bất cứ nơi nào khác. Tóm lại, bạn cần phải nỗ lực để trở thành người giỏi nhất, nhưng cũng phải hiểu rằng CLB có nền văn hóa, những giá trị và chuẩn mực riêng cần được tuân thủ, tôn trọng. Đó là những điều đã được xây dựng trong một thời gian dài.

Man Utd là một CLB có tầm vóc và lịch sử không thể xem nhẹ. Chính điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ. Phải nói rằng, các bạn là những người đặc biệt, hiếm có. Chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời trong năm nay và những khoảnh khắc mà tất cả sẽ nhớ mãi", Michael Carrick chia sẻ trong tâm thư sau khi bị sa thải.

Đáng chú ý, trong tâm thư của mình, nhà cầm quân sinh năm 1981 không đưa ra bất kỳ lời oán trách nào về quyết định sa thải của ban lãnh đạo Man Utd. Thay vào đó, ông dành nhiều lời tri ân đến người hâm mộ, ban huấn luyện, các nhân viên CLB cũng như những cầu thủ đã sát cánh và nỗ lực vì đội bóng trong suốt thời gian qua.

HLV Mauricio Pochettino sẽ thay thế HLV Michael Carrick ở "ghế nóng" (ẢnhL Reuters).

"Tôi chỉ mong muốn Man Utd đạt được nhiều thành công. CLB này đã là một phần rất lớn trong cuộc đời tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ luôn tự hào vì những đóng góp của mình và luôn mong muốn đội bóng gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn, dõi theo từ bên ngoài sân cỏ và cổ vũ các chàng trai", chiến lược gia người Anh khép lại tâm thư.

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Michael Carrick nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ Man Utd.

"Michael là một người tuyệt vời. Bài phát biểu của anh ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Chúc anh mọi điều may mắn trong tương lai", một người hâm mộ Man Utd bình luận.

"Cảm ơn Michael, một huyền thoại thực sự. Hãy dành thời gian cho gia đình nhé", một người hâm mộ khác chia sẻ.