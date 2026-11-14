Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư (sân vận động Hoa Lư), tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TPHCM, đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để trở thành "đại bản doanh" hậu cần, tập luyện và phục vụ các đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, do TPHCM đăng cai chính, phối hợp với một số địa phương khác. Đây là sự kiện thể thao lớn, không chỉ đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thể thao của các tỉnh, thành, ngành mà còn là cơ hội phát hiện những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao Việt Nam.

Sân vận động Hoa Lư đã "thay áo mới" sau dự án cải tạo, sửa chữa với tổng mức đầu tư hơn 93,7 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2025.

Khu vực khán đài được sơn sửa khang trang, lắp đặt gần 1.000 ghế ngồi. Đặc biệt, đường chạy điền kinh được làm mới hoàn toàn bằng công nghệ và vật liệu hiện đại nhập khẩu từ Đức, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức các hoạt động thể thao tại đây.

Bên trong khu tập luyện bóng bàn, các vận động viên đang duy trì cường độ tập luyện, rèn kỹ thuật và phản xạ.

Đại hội quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên thuộc 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, bao gồm nhiều môn thể thao như điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, thể dục dụng cụ, aerobic, võ thuật, cử tạ, bắn súng...

Bà Nguyễn Mai Thi (52 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây), huấn luyện viên bộ môn bóng bàn của đoàn thể thao TPHCM, chia sẻ: "Với tôi, sân Hoa Lư như ngôi nhà thứ hai, nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt hành trình gắn bó với thể thao. Tôi đã dành phần lớn tuổi trẻ và tâm huyết của mình cho nơi này, cho sự nghiệp đào tạo và phát triển thể thao".

Các vận động viên aerobic miệt mài thực hiện những bài tập đòi hỏi sự dẻo dai, sức bền và khả năng phối hợp chính xác. Hoa Lư vốn là một trong những địa điểm huấn luyện các bộ môn năng khiếu của thể thao TPHCM.

Lê Hoàng Phong (27 tuổi, phường Phú Nhuận), vận động viên bộ môn thể dục aerobic, sẽ tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đây là kỳ Đại hội thứ 4 trong sự nghiệp thi đấu của Phong.

"Cảm xúc ở mỗi kỳ Đại hội đều khác nhau, tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn cố gắng để thi đấu tốt và mang về thành tích cao cho đoàn thể thao thành phố", Hoàng Phong chia sẻ.

Trên sân tập, các vận động viên nội dung nhảy xa tập trung rèn luyện kỹ thuật giậm nhảy, bật xa và tiếp đất. Cơ sở vật chất được nâng cấp góp phần cải thiện điều kiện tập luyện, giúp các vận động viên chuẩn bị tốt hơn trước thềm Đại hội.

Khu vực gym tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức mạnh, sức bền và phát triển các nhóm cơ cho vận động viên.

Bên cạnh tập luyện, công tác chăm sóc và phục hồi thể trạng cũng được chú trọng. Các khu vực phục hồi chức năng hỗ trợ vận động viên thư giãn cơ bắp, giảm tải sau những buổi tập cường độ cao.

Các hạng mục trang trí, treo băng rôn và biểu ngữ chào mừng Đại hội đang được triển khai tại khuôn viên Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, hoàn thiện công tác chuẩn bị trước ngày hội thể thao quy mô toàn quốc.

Dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao tại khuôn viên sân Hoa Lư với tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM, được triển khai từ tháng 9/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Công trình được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hiện đại, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thể thao trẻ của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư không chỉ đảm nhiệm vai trò hậu cần, tập luyện và phục vụ các đoàn vận động viên tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X, mà còn được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là một trong những cơ sở thể thao trọng điểm của TPHCM. Với việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất và triển khai dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao, nơi đây được định hướng trở thành không gian huấn luyện hiện đại, góp phần phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng những tài năng thể thao trẻ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thể thao thành phố trong những năm tới.