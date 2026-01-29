Bế mạc chương trình tập huấn đợt 1 giám sát, trọng tài giữa mùa giải

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ đã báo cáo kết quả chương trình tập huấn kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 26/1 tới ngày 29/1. Phần kiểm tra thể lực, tổng có 51 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, trong đó 50 trường hợp đạt yêu cầu; 01 trợ lý trọng tài không đạt.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (Ảnh: VFF).

Cùng với đó, các giảng viên đã hệ thống lại kiến thức cho đội ngũ trọng tài, trợ lý trọng tài, đồng thời rút kinh nghiệm thông qua việc nghiên cứu các tình huống VAR can thiệp trong giai đoạn 1 của mùa giải 2025/26.

Theo phân tích, đã có tổng cộng 25 tình huống VAR can thiệp, trong đó có 18 lần trọng tài chính sau khi tham khảo ý kiến đã trực tiếp ra xem màn hình VAR. Ông Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh, ở giai đoạn 2 của mùa giải, công tác trọng tài sẽ cố gắng nâng cao chất lượng để giảm thiểu thời gian VAR làm gián đoạn trận đấu.

“Mong những gì đã được chúng ta đúc kết, rút kinh nghiệm sẽ được mang vào trong giai đoạn sắp tới để giảm thiểu tối đa những sai sót trong lượt về mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2025/26”, Trưởng ban trọng tài VFF nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của lực lượng giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài trong suốt chương trình tập huấn, đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác trọng tài đối với chất lượng chuyên môn, hình ảnh và uy tín của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Chủ tịch VFF đề nghị mỗi giám sát, trọng tài và trợ lý trọng tài tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, thường xuyên rèn luyện thể lực, cập nhật kiến thức chuyên môn, nắm chắc các điều luật, cũng như nâng cao bản lĩnh điều hành trận đấu; lực lượng làm nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn, từ đó tiếp tục nâng tầm chất lượng công tác trọng tài Việt Nam trong giai đoạn tới.

Sau khi chương trình tập huấn kết thúc, các trọng tài đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được bổ nhiệm điều hành các trận đấu tại V-League 1, với lượt trận thứ 12 khởi tranh vào ngày 30/1.

Dự kiến, chương trình tập huấn đợt 2 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài điều hành Giải Hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3 tại TPHCM.