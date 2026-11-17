Tối 13/11, Mozambique (xếp thứ 98 thế giới) đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Ethiopia (thứ 147) ở vòng loại CAN 2027. Kết quả này đã khiến Mozambique bị trừ tới 16,52 điểm và tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống thứ 100 thế giới.

Tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 98 thế giới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc lên thứ 98 thế giới với 1233,64 điểm. Trước đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã được cộng 2,35 điểm sau chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới việc tái lập thành tích tốt nhất trong lịch sử, khi từng vươn lên vị trí thứ 92 thế giới vào tháng 8/2021. Vào lúc 19h hôm nay (17/11), “Những chiến binh sao vàng” sẽ đối đầu với Kyrgyzstan (xếp thứ 104 thế giới).

Nếu đánh bại Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam dự kiến được cộng 4,68 điểm, qua đó thu hẹp khoảng cách với Guatemala, đội đang xếp thứ 97 thế giới với 1.239,60 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan cũng được cộng 1,76 điểm sau chiến thắng 6-0 trước Brunei ở King’s Cup. Nhờ đó, “Voi chiến” tăng một bậc vươn lên thứ 92 thế giới. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson tiếp tục củng cố vị trí số một ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Indonesia không ra sân trong dịp FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 11. Họ vẫn yên vị ở vị trí thứ 116 thế giới và xếp thứ ba ở khu vực Đông Nam Á.

Việc Mozambique bất ngờ thất bại trước Ethiopia tạo điều kiện giúp đội tuyển Việt Nam tăng hạng (Ảnh: FIFA).

Malaysia vẫn xếp thứ 4 ở khu vực nhưng họ đã bị tụt 2 bậc, xuống thứ 135 thế giới sau thất bại 0-2 trước Trung Quốc. Các vị trí tiếp theo ở Đông Nam Á là Philippines (thứ 137), Singapore (thứ 148), Myanmar (thứ 159), Campuchia (thứ 176), Lào (thứ 186), Brunei (thứ 196) và Timor Leste (thứ 202).

Ở top đầu thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đứng số 1 dù bị trừ 8,68 điểm sau trận thua 2-3 trước Anh ở Nations League. Đội xếp thứ hai là Argentina cũng bị trừ 7,85 điểm sau thất bại trước Uruguay ở trận giao hữu.

Các vị trí thứ 3 và 4 lần lượt thuộc về Pháp và Anh. Trong khi đó, Morocco đã vươn lên thứ 5 thế giới, vị trí cao nhất trong lịch sử đội bóng. Vị trí thứ 6 thuộc về Brazil. Các vị trí tiếp theo trong top 10 là Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan và Colombia.