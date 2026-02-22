Bất chấp sóng gió, HLV Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam

Phát biểu trên truyền thông Malaysia mới đây, HLV Peter Cklamovski (người Australia) nói: “Tôi đã có cơ hội ra đi, tôi đã nhận được lời mời từ vài nơi trên thế giới, nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi muốn được làm được gì đó đặc biệt với đội tuyển Malaysia”.

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia tuyên bố mình không từ chức (NST).

“Tôi từng có cảm xúc đội tuyển Malaysia thiếu tiến bộ, thiếu khát vọng, thiếu đam mê để cùng nhau tiến lên. Đó có thể là cảm xúc khiến người ta nghĩ rằng tôi sẽ ra đi, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức”, HLV Peter Cklamovski nói thêm.

Trước đó, giới bóng đá và người hâm mộ Malaysia từng lo ngại rằng HLV Peter Cklamovski sẽ giống như người tiền nhiệm Kim Pan Gon (người Hàn Quốc), đột ngột rời bỏ đội bóng có biệt danh Harimau Malaya. Nhưng hiện giờ, việc đó đã không xảy ra.

Sau khi giải đáp cho người hâm mộ tương lai của mình, vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia cho biết ông tập trung sự chú ý cho trận đấu vào ngày 31/3, thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Peter Cklamovski chia sẻ: “Đội tuyển Malaysia rất mong chờ thử thách được thi đấu trên sân của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tấn công và quyết tâm đánh bại đội tuyển Việt Nam”.

“Chắc chắn trận đấu đấy sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi mong chờ thử thách trước đội tuyển Việt Nam và đến đó với tinh thần mạnh mẽ. Việc của đội tuyển Malaysia là đến Việt Nam, giành chiến thắng và làm cho người hâm mộ Malaysia tự hào về chúng tôi”, HLV Peter Cklamovski khẳng định.

Ông Peter Cklamovski và các cầu thủ Malaysia muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

Vấn đề của đội tuyển Malaysia lúc này là tinh thần và lực lượng. Họ đang đối diện với phiên điều trần của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đối với 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả. Phiên điều trần này diễn ra ngày 26/2, sau đó sẽ là phán quyết của CAS.

Dù vậy, HLV Peter Cklamovski khẳng định sức mạnh của đội tuyển Malaysia dựa trên tinh thần tập thể, chứ không dựa vào 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan.

Ông Peter Cklamovski đưa ra quan điểm: “Sức mạnh của chúng tôi chính là đội bóng. Với 11 cầu thủ ra sân, bất kể họ là ai, họ đều sẽ gắn kết với nhau, làm tất cả những gì cần làm với tư cách một đội bóng”.

“Một phần lớn trong tôi hy vọng các cầu thủ nhập tịch có liên quan có thể trở lại. Tôi luôn hy vọng, nhưng trong tôi không có mệnh đề “nếu như”. Tôi là người thực tế, tôi làm việc dựa trên thực tế. Tôi tin tưởng vào bóng đá Malaysia. Tôi thấy sự phát triển, tôi thấy cơ hội, thấy tiềm năng của bóng đá Malaysia.

Mọi thứ đều tập trung cho trận đấu vào tháng 3 với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi phải hoàn thành công việc trong tháng 3. Tháng 3 là tất cả đối với chúng tôi”, HLV Peter Cklamovski nhấn mạnh.