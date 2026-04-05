Barcelona ngược dòng hạ Atletico, Real Madrid hụt hơi ở cuộc đua vô địch

Hành quân đến sân của Mallorca, Real Madrid nhập cuộc không tốt, họ để Mallorca tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong những phút đầu. Tuy vậy, Real Madrid lại có cơ hội đầu tiên khi Kylian Mbappe dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, buộc thủ môn Leo Roman phải trổ tài cứu thua.

Ngay sau đó, Arda Guler cũng thử vận may nhưng cú đá của anh vẫn không thể đánh bại người gác đền của đội chủ nhà. Mallorca tiếp tục ép sân và nỗ lực của họ đã mang lại hiệu quả.

Từ một pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội ở phút 41, Manu Morlanes thoải mái băng vào dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Mallorca và đó là kết quả của hiệp 1.

Sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, Real Madrid vẫn tấn công đầy bế tắc ở hiệp 2. Phải đến phút 88, họ mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 khi Militao bật cao đánh đầu dũng mãnh từ một tình huống phạt góc, đưa bóng vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Roman.

Tưởng như hai đội rời sân với kết quả hòa thì ở phút bù giờ cuối cùng, Vedat Muriqi nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút cực mạnh vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-1 cho Mallorca.

Trận thua này giáng một đòn nặng nề vào tham vọng vô địch của Real Madrid. Với việc trắng tay trước Mallorca, Real Madrid mới có được 69 điểm/30 trận và kém đội đầu bảng Barcelona đến 7 điểm. "Kền kền trắng" bất lợi trong cuộc đua vô địch ở 8 vòng đấu còn lại.

Đội hình thi đấu

Mallorca: Roman, Mojica, Valjent, Mascarell, Maffeo, Darder, Morlanes, Samu, Luvumbo, Muriqi, Torre.

Bàn thắng: Morlanes (42’), Muriqi (90'+1)

Real Madrid: Lunin, Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Moran, Camavinga, Tchouameni, Guler, Diaz, Mbappe.

Bàn thắng: Militao (88')

Hành quân đến sân Metropolitano của Atletico, Barcelona tự tin sau khi Real Madrid thua Mallorca 1-2. Nếu giành chiến thắng, thầy trò hLV Hansi Flick chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch La Liga năm nay.

Với các tiền đạo Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford đá chính từ đầu, Barceona chọn lối đá tấn công. Bên phía Atletico, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Giuliano Simeone, Thiago Almada, Griezmann.

Barcelona nhập cuộc tốt hơn và tạo ra những cơ hội rất rõ ràng, nhưng cả Fermin lẫn Lamine Yamal đều bỏ lỡ đáng tiếc. Atletico Madrid chơi phòng ngự phản công và bất ngờ vươn lên dẫn trước, khi từ đường chuyền dài của Lenglet, Giuliano Simeone dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Atletico ở phút 39.

Tuy nhiên, lợi thế của Atletico Madrid chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút khi Rashford ghi bàn gỡ hòa cho Barcelona với cú dứt điểm xuyên qua hai chân thủ môn Musso, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

Bước ngoặt lớn đến ở cuối hiệp 1 khi Nico Gonzalez bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal, khiến Atletico Madrid phải chơi với 10 người trong toàn bộ hiệp hai.

Đầu hiệp hai, tranh cãi tiếp tục nổ ra khi Gerard Martin của Barcelona ban đầu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Thiago Almada,. Mặc dù vậy, quyết định sau đó được giảm xuống thẻ vàng sau khi trọng tài xem lại công nghệ VAR, khiến các cầu thủ Atletico Madrid phản ứng dữ dội.

Barcelona dồn toàn lực tấn công khi sở hữu lợi thế hơn người. Đến phút 88, thủ thành Musso có hai pha cứu thua xuất sắc từ chối các cú dứt điểm của Ferran Torres, nhưng Lewandowski có mặt kịp thời để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Kết quả này giúp Barcelona củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga với 76 điểm, nới rộng cách biệt với đối thủ bám đuổi Real Madrid lên thành 7 điểm. Barcelona và Atletico tiếp tục tái đấu ở tứ kết lượt đi UEFA Champions League vào giữa tuần tới.

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Nico Gonzalez, Koke, Vargas, Baena, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Griezmann.

Bàn thắng: Giuliano Simeone (39).

Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Fermin, Dani Olmo, Rashford.

Bàn thắng: Rashford (42'), Lewandowski (87').