Barcelona khởi kiện trọng tài, đưa ra 4 yêu cầu với UEFA

Rạng sáng 9/4, Barcelona đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước Atletico Madrid trên sân nhà Camp Nou ở lượt đi tứ kết Champions League. Với kết quả này, Los Blaugrana đối diện với nguy cơ lớn bị loại ở giải đấu này.

Tình huống Barcelona cho rằng Marc Pubill dùng tay chơi bóng trong vòng cấm (Ảnh chụp màn hình).

Sau trận đấu, Barcelona tỏ ra bức xúc với cách điều hành của trọng tài Istvan Kovacs. Đội bóng xứ Catalunya cho rằng xứng đáng được hưởng phạt đền vì trung vệ Marc Pubill dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Tình huống diễn ra ở phút 55 (thời điểm Atletico Madrid dẫn trước 1-0), thủ môn Juan Musso của Atletico Madrid chuyền bóng cho Arnau Pubill trong vòng cấm. Sau đó, hậu vệ của đội khách đã dùng tay đặt bóng, để đặt lại vị trí.

Các cầu thủ Barcelona phản ứng dữ dội và yêu cầu trọng tài Istvan Kovacs cho hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, “ông vua áo đen” người Romania đã từ chối. VAR cũng không can thiệp vào tình huống này. Nhờ đó, Atletico Madrid thoát khỏi quả phạt đền.

Tới hôm nay, Barcelona đã gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để yêu cầu làm rõ vụ này. Đội bóng La Liga đã đưa ra 4 yêu cầu. Thứ nhất, họ muốn UEFA thực hiện cuộc điều tra về quyết định gây tranh cãi. Thứ hai, CLB này muốn được tiếp cận toàn bộ các đoạn hội thoại giữa trọng tài và tổ VAR.

Tiếp đó, họ yêu cầu tổ trọng tài công khai thừa nhận sai sót. Cuối cùng, Barcelona yêu cầu UEFA có hình phạt thích đáng với những cá nhân liên quan.

Cũng trong trận đấu với Atletico Madrid, trung vệ Pau Cubarsi của Barcelona đã nhận thẻ đỏ (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài: “Việc VAR không vào cuộc trong tình huống này là điều không chấp nhận được. Tôi hiểu rằng trọng tài người Romania còn trẻ nhưng tình huống đó quá rõ ràng. Cầu thủ của Atletico Madrid cần phải nhận thẻ đỏ hoặc thẻ vàng thứ hai, còn chúng tôi xứng đáng được hưởng quả phạt đền. Đó mới là điều công bằng”.

Trận lượt về giữa Atletico Madrid và Barcelona trên sân Metropolitano sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 15/4 (giờ Việt Nam). Los Blaugrana phải thắng với cách biệt 3 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp.