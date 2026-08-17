Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Rodri từ Man City

Barcelona đã tạo nên cú sốc lớn trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Man City. Nguồn tin từ câu lạc bộ xứ Catalonia xác nhận với hãng thông tấn AFP, mọi điều khoản đã được thống nhất và thương vụ sẽ sớm được công bố chính thức. Mức phí chuyển nhượng của Rodri rơi vào khoảng 76,5 triệu euro. Man City nhận ngay 60 triệu euro, phần còn lại là phụ phí.

Việc gia nhập Barcelona đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp lẫy lừng của Rodri. Chuyển đến Man City từ Atletico Madrid vào năm 2019, tiền vệ sinh năm 1996 nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu dưới thời HLV Pep Guardiola. Trong 7 mùa giải tại Etihad, anh đã góp công lớn vào 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa giải 2022-23.

Rodri vô địch FA Cup 2025-26 cùng Man City (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, Rodri chính là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League 2023, giúp Man City lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường danh giá này. Sự ổn định và tầm ảnh hưởng vượt trội ở khu vực giữa sân cũng giúp anh vinh dự giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2024.

Sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup vào tháng 7 vừa qua, tương lai của Rodri đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông. Dù nhận được sự quan tâm từ Real Madrid, Barcelona mới là đội bóng đẩy mạnh đàm phán quyết liệt hơn và giành chiến thắng cuối cùng.

Ban đầu, Rodri không nằm trong danh sách ưu tiên của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, kế hoạch buộc phải thay đổi sau khi Frenkie de Jong dính chấn thương dài hạn. Sự thiếu hụt một tiền vệ đẳng cấp có khả năng điều tiết nhịp độ và tổ chức lối chơi đã thúc đẩy đội bóng xứ Catalonia chuyển hướng sang ngôi sao người Tây Ban Nha.

Để hoàn tất thương vụ này, Barcelona đã phải trải qua quá trình đàm phán căng thẳng. Sau khi hai lần bị từ chối, ban lãnh đạo Blaugrana đã quyết định nâng mức giá đề nghị và cuối cùng thuyết phục thành công Man City nhượng lại trụ cột của họ.

Rodri nhanh chóng trở thành trụ cột tại Man City dưới thời Guardiola (Ảnh: Getty).

Về phía Man City, sự ra đi của Rodri là một tổn thất không nhỏ, đặc biệt khi CLB vừa bước vào kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca. Sau thất bại 0-3 trước Arsenal tại Siêu cúp Anh, chiến lược gia người Ý thừa nhận đội bóng vẫn tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Trước đó, Man City đã chi 116 triệu bảng để chiêu mộ Elliot Anderson và tiếp tục theo đuổi các tiền vệ trẻ để làm mới khu trung tuyến.

Bên cạnh đó, Rodri cũng trải qua giai đoạn chuẩn bị không mấy suôn sẻ do chấn thương. Dù tiền vệ người Tây Ban Nha mới trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật lưng, việc Barcelona tăng tốc đàm phán đã đẩy tương lai của anh tại Etihad đến hồi kết.

Tại Barcelona, Rodri được kỳ vọng sẽ sắm vai thủ lĩnh tuyến giữa, giúp đội bóng gia tăng khả năng kiểm soát thế trận. Sự xuất hiện của một cầu thủ đẳng cấp thế giới mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Blaugrana đang hướng tới mục tiêu thống trị cả La Liga lẫn đấu trường châu Âu.

Không dừng lại ở đó, sau Rodri, Barcelona chuẩn bị đón thêm một gương mặt quen thuộc là Joao Cancelo. Hậu vệ người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ trở lại Camp Nou theo dạng chuyển nhượng trong những ngày tới để gia cố hàng thủ.

Nếu không có biến động vào phút chót, sự trở lại La Liga sau 7 năm vắng bóng của Rodri sẽ khép lại hành trình rực rỡ tại Anh, mở ra chương mới đầy kỳ vọng trong hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo cùng Barcelona.