Hành quân đến sân Metropolitano của Atletico, Barcelona giữ được sự thận trọng nhất định. HLV Hansi Flick đặt niềm tin vào Lamine Yamal, Gordon, Raphinha trên hàng công còn Pedri, Fermin Lopez thi đấu ở giữa sân.

Barcelona gặp nhiều khó khăn trước Atletico ở hiệp 1 (Ảnh: Getty).

Atletico thể hiện quyết tâm chiến thắng khi sử dụng đội hình gồm nhiều tiền đạo như Simeone, Alex Baena, Lee Kang In và Julian Alvarez. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Atletico nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép lên hàng phòng ngự đội khách.

Phút thứ 6, Marc Pubill đánh đầu đưa bóng dội xà ngang sau quả tạt của Alex Baena. Barcelona cũng có câu trả lời khi Pedri tung cú sút xa đưa bóng tìm đúng xà ngang của Atletico.

Nỗ lực của Atletico được cụ thể hóa ở phút thứ 10, từ pha phối hợp với Julian Alvarez, Giuliano Simeone băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Joan Garcia, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm giúp Atletico chơi đầy hưng phấn, trong khi Barcelona gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ. Julian Alvarez và Lee Kang In lần lượt có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng sự xuất sắc của thủ môn Joan Garcia giúp Barcelona tránh bàn thua thứ hai.

Barcelona ngược dòng đánh bại Atletico 2-1 (Ảnh: Getty).

Lamine Yamal và Anthony Gordon nỗ lực đột phá nhưng chưa thể mang lại sự khác biệt cho Barcelona. Tưởng như chấp nhận thất bại ở hiệp 1, sự tỏa sáng của ngôi sao đã mang lại sự khác biệt cho Barcelona.

Phút 45, sau tình huống Pedri đưa bóng vào khu vực trước vòng cấm và hàng thủ Atletico phá bóng không tốt, Fermin Lopez nhanh chân khống chế rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick điều chỉnh nhân sự khi đưa Frenkie De Jong vào sân. Sự thay đổi này giúp Barcelona kiểm soát thế trận tốt hơn, họ liên tục gây sức ép khiến Atletico lùi sâu đội hình về phòng ngự.

Phút 66, Barcelona tiếp tục cho thấy sự sắc sảo trong tấn công. Lamine Yamal thực hiện đường chuyền thuận lợi để Fermin Lopez thoát xuống đối mặt thủ môn Jan Oblak. Tiền vệ người Tây Ban Nha bình tĩnh dứt điểm, hoàn tất cú đúp và giúp Barcelona dẫn trước 2-1.

Fermin Lopez tỏa sáng với cú đúp vào lưới Atletico (Ảnh: Getty).

Trong khoảng thời gian còn lại, Atletico bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa và Lamine Yamal bỏ lỡ cơ hội ở tình huống đối mặt với thủ môn Jan Oblak. Việc Eric Garcia vào sân khiến hàng thủ Barcelona chơi chắc chắn hơn và bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1.

Đánh bại Atletico 2-1 ngay trên sân khách Metropolitano, Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 33 điểm, hơn Real Madrid 3 điểm. Atletico tụt xuống thứ ba với 28 điểm và hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga.

Đội hình thi đấu

Atletico: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Koke (Hjulmand 72'), Barrios (David 78'), Simeone, Alex Baena (Cardoso 72'), Lee Kang In (Sorloth 60'), Julian Alvarez.

Bàn thắng: Giuliano Simeone (10').

Barcelona: Joan Garcia, Farinas (De Jong 46'), Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Christensen 60'), Pedri, Bernal (Eric Garcia 74'), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Gavi 74'), Gordon (Adeyemi 86'), Raphinha.

Bàn thắng: Fermin Lopez (45', 66').