Báo UAE bình luận khi đội nhà quyết đấu U17 Việt Nam

U17 Việt Nam bước vào trận đấu với U17 UAE với nhiệm vụ không được phép thua. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ nghiễm nhiên có vé vào tứ kết giải U17 châu Á và đồng thời giành vé dự World Cup. Nếu hòa U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu nếu U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc.

Trong khi đó, U17 UAE buộc phải thắng U17 Việt Nam và chờ đợi U17 Yemen thua U17 Hàn Quốc mới giành vé tham dự World Cup.

Tờ Alarab bình luận: “Cơ hội giành vé tham dự World Cup của U17 UAE rất mong manh sau thất bại 2-3 trước U17 Yemen. Giờ đây, đoàn quân của HLV Majed Al Zaabi đang đứng trước nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi buộc phải giành chiến thắng trước U17 Việt Nam. Toàn đội đang hướng tới màn trình diễn mạnh mẽ để lách qua khe cửa hẹp.

Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng cần phải giành chiến thắng để giành vé tham dự World Cup. Điều cần thiết với đội bóng của HLV Cristiano Roland là duy trì sự tập trung, tránh mắc sai lầm giống như trận gặp U17 Hàn Quốc”.

Một tờ báo khác của UAE là Aletihad viết: “U17 UAE sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất trong trận đấu với U17 Việt Nam. Sau khi có trận hòa đáng khen với U17 Hàn Quốc, U17 UAE đã tự làm khó mình khi thất bại với tỷ số 2-3 trước U17 Yemen.

U17 UAE đang hướng tới lần thứ 5 góp mặt ở World Cup U17 sau các năm 1991 (Italy), 2009 (Nigeria), 2013 (UAE) và 2025 (Qatar). Để làm được điều này, đội bóng của HLV Majed Al Zaabi cần phải thắng U17 Việt Nam và chờ đợi U17 Yemen thua U17 Hàn Quốc.

Nhiệm vụ của U17 UAE không hề dễ dàng khi U17 Việt Nam cũng rất cần chiến thắng trong trận đấu này. Đoàn quân HLV Roland rất muốn trở lại sau trận thua bẽ bàng trước U17 Hàn Quốc. Họ sẽ cố gắng tránh lặp lại sai lầm ở trận gặp U17 Hàn Quốc, khi thi đấu thiếu tập trung và thủng lưới 4 bàn trong 10 phút”.

Ở giải U17 châu Á năm ngoái, U17 Việt Nam cũng bước vào trận đấu quyết định giành vé tham dự World Cup với U17 UAE. “Những chiến binh sao vàng” đã dẫn trước với tỷ số 1-0 cho tới phút 87. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, U17 Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup. Đáng tiếc, đội bóng trẻ của Việt Nam đã để đối thủ gỡ hòa 1-1 và lỡ hẹn với tấm vé lịch sử.