Báo Trung Quốc nói về khả năng tham dự World Cup của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen trong trận mở màn giải U17 châu Á vào rạng sáng 7/5. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang tiến gần hơn tới tấm vé tham dự World Cup. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

U17 Việt Nam chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup U17 (Ảnh: AFC).

Tờ 163 đã dành lời khen ngợi U17 Việt Nam: “Đội bóng của HLV Roland đã giành chiến thắng trước đội bóng mạnh ở Tây Á là U17 Yemen. Hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam đang có bước tiến đáng nể.

Những cầu thủ U17 Việt Nam tự tin chơi bóng, với chiến thuật hoàn thiện, khả năng chuyền bóng và kiểm soát bóng đều ở mức cao. Đội bóng này cũng cân bằng trong tấn công - phòng ngự và thể hiện tinh thần chiến đấu cao.

Điều đó giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Yemen thi đấu kiên cường. Đường chuyền tinh tế của Nguyễn Lực giúp Đậu Quang Hưng thoát xuống ghi bàn duy nhất của trận đấu”.

U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup nếu thắng U17 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Tờ 163 cũng nói thêm về cơ hội giành vé tham dự World Cup của U17 Việt Nam: “Bảng C vốn được xem là bảng tử thần. U17 Việt Nam đang tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp (đồng thời là vé tham dự World Cup) sau chiến thắng trước U17 Yemen. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 UAE cầm chân với tỷ số 1-1.

Ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đoàn quân HLV Roland sẽ giành vé tham dự World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử. Với khí thế đang lên, U17 Việt Nam có thể làm nên điều thần kỳ”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 23h ngày 10/5. Đây là trận đấu hứa hẹn được mong chờ khi có tính chất quyết định với U17 Việt Nam.