Báo Trung Quốc muốn đội nhà gặp U17 Việt Nam ở bán kết

Rạng sáng 16/5, U17 Trung Quốc đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội chủ nhà U17 Saudi Arabia ở vòng tứ kết giải U17 châu Á. Với kết quả này, đội bóng xứ tỷ dân sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia ở vòng bán kết.

U17 Trung Quốc giành chiến thắng trước u17 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Bình luận về chiến thắng của đội nhà, tờ Sohu viết: “U17 Trung Quốc đã giành quyền lọt vào bán kết giải U17 châu Á sau chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà U17 Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên U17 Trung Quốc lọt vào bán kết giải U17 châu Á sau 22 năm. Đó là giải đấu mà đội bóng ở đất nước tỷ dân đã lên ngôi vô địch.

Tinh thần tập thể và từng cá nhân ấn tượng đã giúp U17 Trung Quốc làm nên lịch sử. Đội bóng của HLV Bin Ukishima đang hướng tới tấm vé lọt vào trận chung kết”.

Trong trận đấu với U17 Saudi Arabia, U17 Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 35% nhưng lại tung ra 15 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ (U17 Saudi Arabia chỉ có 11 cú). Tờ Sohu nhấn mạnh: “U17 Trung Quốc tấn công hiệu quả hơn hẳn so với đội chủ nhà U17 Saudi Arabia”.

Tờ Sohu hy vọng đội nhà sẽ đối đầu với U17 Việt Nam ở vòng bán kết. “U17 Trung Quốc sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia ở vòng bán kết. Xét trên nhiều yếu tố, U17 Việt Nam đang nhỉnh hơn. Họ có thể là đối thủ của U17 Trung Quốc ở trận đấu tiếp theo”.

U17 Việt Nam được đánh giá là đối thủ đáng gờm với U17 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Trong bài viết khác, tờ Sohu cho rằng U17 Việt Nam đang trải qua hành trình lịch sử ở giải U17 châu Á. Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “U17 Việt Nam đã lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup U17, tạo ra bước đột phá chưa từng có.

Đội bóng của HLV Roland có ý chí chiến đấu mạnh mẽ và sự trưởng thành trong lối chơi. Màn ngược dòng trước U17 UAE cho thấy khả năng chịu đựng áp lực và thể hiện bản lĩnh phi thường. Điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á về đào tạo trẻ. Họ đang có kế hoạch dài hạn, bài bản, thay vì theo đuổi chiến lược ngắn hạn”.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia vào lúc 0h ngày 17/5.