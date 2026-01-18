Báo Trung Quốc ca ngợi ngôi sao “bằng nửa đội”, tự tin gặp U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Tối 17/1, U23 Trung Quốc giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan ở tứ kết giải U23 châu Á 2026. Tâm điểm của chiến thắng lịch sử này là thủ môn Li Hao. Truyền thông Trung Quốc đã dành nhiều lời khen cho màn trình diễn xuất sắc của anh, không chỉ trong loạt sút luân lưu nghẹt thở ở trận tứ kết mà còn xuyên suốt hành trình của đội tuyển từ đầu giải.

Li Hao trở thành người hùng của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Trên tờ Xinmin Evening News có bài viết với tiêu đề: "Một thủ môn giỏi đáng giá bằng nửa đội bóng", với nội dung ca ngợi người gác đền của U23 Trung Quốc như sau:

"U23 Trung Quốc đã tạo nên cơn địa chấn tại U23 châu Á 2026 khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết, và người hùng không ai khác chính là thủ môn Li Hao. Màn trình diễn xuất thần của anh đã chứng minh một cách rõ ràng rằng, một thủ môn giỏi thực sự có thể gánh vác nửa sức mạnh của toàn đội, đặc biệt đối với những đội bóng bị đánh giá là "chiếu dưới".

Trong trận tứ kết đầy kịch tính diễn ra đêm qua (17/1), U23 Trung Quốc đã cầm hòa ứng cử viên vô địch Uzbekistan 0-0 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở. Sau đó, họ giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu cân não để ghi tên mình vào bán kết. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, kể từ năm 2004, bóng đá nam Trung Quốc mới lại góp mặt ở bán kết một giải đấu cấp châu lục.

Loạt sút luân lưu diễn ra đầy căng thẳng. Sau khi Liu Haofan, Peng Xiao và Xiang Yuwang thực hiện thành công, bóng dội cột dọc ở lượt sút thứ ba của Uzbekistan, mở ra cơ hội cho Trung Quốc. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Yang Haoyu (Shenhua) lại đá hỏng, đẩy kịch tính lên cao trào. Đúng vào khoảnh khắc then chốt ấy, Li Hao một lần nữa tỏa sáng khi cản phá thành công quả phạt đền thứ tư của đối phương. Ngay sau đó, Wang Bohao dứt điểm chính xác, đưa U23 Trung Quốc vào bán kết U23 Asian Cup.

Nhìn lại toàn bộ trận đấu, Li Hao đã có tới 10 pha cứu thua xuất sắc trước sức ép khủng khiếp với 28 cú sút từ phía Uzbekistan. Anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với số điểm tuyệt đối. Thống kê cho thấy, trong bốn trận gần nhất tại giải, Li Hao thực hiện tổng cộng 26 pha cứu thua, đạt tỷ lệ thành công lên tới 94%, dẫn đầu danh sách thủ môn có số pha cản phá nhiều nhất. Anh cũng là thủ môn duy nhất giữ sạch lưới cả trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, đồng thời thiết lập kỷ lục mới "bốn trận giữ sạch lưới" trong lịch sử U23 châu Á, minh chứng cho năng lực "bắt bóng trong những tình huống khó tin".

Li Hao đang có phong độ cao tại giải U23 châu Á, anh mới để lọt lưới một bàn (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu, Li Hao được các đồng đội tung lên không trung trong niềm hân hoan. Trả lời phỏng vấn truyền thông, chàng thủ môn trẻ không giấu được cảm xúc: "Cảm giác chiến thắng là tuyệt vời nhất!". Đồng thời, anh cũng đặt ra mục tiêu cao hơn cho toàn đội trước trận gặp U23 Việt Nam tại bán kết: "Chúng tôi muốn đi xa hơn nữa".

Huấn luyện viên trưởng Antonio không tiếc lời khen ngợi cậu học trò: "Tôi đã làm việc với Li Hao từ khi cậu ấy 14 tuổi, tôi hiểu rất rõ cậu ấy. Bản lĩnh và tâm lý thi đấu của Li Hao thực sự xuất sắc". Ngay cả HLV trưởng Uzbekistan, Ravshan, cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: "Thủ môn Trung Quốc đã có những pha cứu thua rất ấn tượng. Cậu ấy đã cứu đội bóng nhiều lần trong suốt giải đấu. Những cú sút của chúng tôi thiếu đi sự quyết đoán, trong khi phản xạ của thủ môn thì quá rõ ràng. Cậu ấy có một tương lai rất tươi sáng".

Ở tuổi 21, Li Hao đã cho thấy sự trưởng thành vượt xa độ tuổi. Trong mùa giải 2025, anh ra sân 29 trận cho Qingdao West Coast, giữ sạch lưới 8 lần. Quá trình trưởng thành tại học viện đào tạo trẻ của Atletico Madrid, kết hợp với kinh nghiệm thi đấu thường xuyên tại Chinese Super League, mang lại cho anh lợi thế lớn trong giai đoạn chuyển giao thế hệ thủ môn của đội tuyển Trung Quốc. Li Hao sở hữu phong cách "thủ môn quét" hiện đại như Neuer, phản xạ xuất sắc, khả năng phán đoán tốt, làm chủ không gian và một "bản năng cứu thua" hiếm có, những phẩm chất giúp anh được đánh giá là một trong những thủ môn triển vọng hàng đầu châu Á.

Li Hao là sản phẩm của lò đào tạo Atletico Madrid tại Tây Ban Nha (Ảnh: AFC).

Theo nhiều nguồn tin, các CLB châu Âu, trong đó có Wolverhampton Wanderers (Ngoại hạng Anh), đã cử tuyển trạch viên theo dõi trực tiếp Li Hao. Xuất thân từ học viện trẻ của Atletico Madrid cũng cho thấy anh hoàn toàn có khả năng thích nghi với môi trường bóng đá châu Âu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định, Li Hao được kỳ vọng sẽ sớm trở lại trời Âu, trở thành lá cờ đầu của bóng đá Trung Quốc trên đấu trường quốc tế, với vai trò của một thủ môn".