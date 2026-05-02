Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà rơi chiến thắng trước U17 nữ Việt Nam

Trong trận mở màn giải U17 nữ châu Á diễn ra ở Trung Quốc vào chiều 1/5, U17 nữ Việt Nam đã hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan. Ở trận đấu này, “Voi chiến” đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đội bóng trẻ của Việt Nam gỡ hòa. Trong đó, Thanh Lâm đã mang về 1 điểm quý giá cho U17 nữ Việt Nam.

U17 nữ Việt Nam hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan ở giải châu Á (Ảnh: VFF).

Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan đang xếp thứ hai bảng A với cùng 1 điểm. Hai đội đang kém U17 nữ Trung Quốc 2 điểm. Ở giải đấu này, hai đội đứng đầu mỗi bảng và đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Bình luận về trận hòa của đội nhà trước U17 nữ Việt Nam, báo giới Thái Lan tỏ ra tiếc nuối. Tờ Siam Sport viết: “U17 nữ Thái Lan đã hòa tiếc nuối với tỷ số 2-2 trước U17 nữ Việt Nam trong trận ra quân ở giải U17 nữ châu Á.

Trong trận đấu này, Chaba Kaew (biệt danh của bóng đá nữ Thái Lan) đã kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Đội bóng còn hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa. Thậm chí, đoàn quân HLV Thidarat Wiwasukhu còn bị đối thủ san bằng tỷ số 2-2 vào phút chót”.

Tờ Today Line giật tít: “Đánh rơi cơ hội chiến thắng. U17 nữ Thái Lan bị U17 nữ Việt Nam san bằng tỷ số ở phút cuối”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U17 nữ Thái Lan đã bị thủng lưới đáng tiếc trong những phút bù giờ khiến cho đội bóng đánh rơi chiến thắng.

U17 nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh và gỡ hòa ở phút cuối trước U17 nữ Thái Lan (Ảnh: VFF).

Trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Thidarat Wiwasukhu nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, đội bóng lại không giữ được thành quả khi hai lần vượt lên dẫn trước. Bàn thắng của Thanh Lâm ở phút 90+1 khiến cho U17 Thái Lan mất điểm đáng tiếc”.

Tương tự, tờ Matichon cho rằng U17 nữ Thái Lan xứng đáng chiến thắng. Dù vậy, chỉ giây phút thi đấu thiếu tập trung khiến cho “Voi chiến” đánh rơi điểm và mất lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng A.

Ở lượt trận thứ hai, U17 nữ Việt Nam đối đầu với thử thách lớn là U17 nữ Trung Quốc, còn U17 nữ Thái Lan chạm trán với U17 nữ Myanmar. Cả hai trận đấu cùng diễn ra trong ngày 4/5.