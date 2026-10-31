Báo Pháp chỉ ra nhiều phiếu bầu gây tranh cãi ở giải Quả bóng vàng 2026

Theo công bố kết quả phiếu bầu ở cuộc đua Quả bóng vàng 2026 của tạp chí France Football, Harry Kane đã giành chiến thắng với 1.055 điểm, chỉ hơn Kylian Mbappe 28 điểm. Tiền đạo người Anh có 40 phiếu bầu ở vị trí thứ nhất, còn Mbappe có 28 phiếu.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026 (Ảnh: Getty).

Tờ RMC Sport (Pháp) đã bóc tách từng bình chọn của 100 nhà báo (đại diện cho 100 đội tuyển đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA). Trong đó, họ tìm ra khá nhiều lá phiếu kỳ lạ và gây tranh cãi.

Nhà báo Hy Lạp Manos Staramopoulos đã chọn Khvicha Kvaratskhelia ở vị trí số 1, Willian Pacho ở vị trí thứ 3, Marc Cucurella ở vị trí thứ 4. Người này đã chọn Harry Kane ở vị trí thứ 7 và không điền tên Mbappe hay Yamal nằm trong top 10.

Tương tự, một lá phiếu gây tranh cãi khác đến từ nhà báo Ihor Linnyk của Ukraine. Ông chọn Fabian Ruiz ở vị trí số 1, Pau Cubarsi xếp thứ 2, Khvicha Kvaratskhelia ở vị trí thứ 3. Hai vị trí trong top 5 là Declan Rice và Rodri. Ông chỉ chọn Yamal ở vị trí thứ 7, Harry Kane xếp thứ 9, còn Mbappe không có mặt trong top 10.

Lá phiếu của nhà báo Pache Andrade của Colombia cũng được nhắc đến với những sự lựa chọn gây ngạc nhiên. Ông đã chọn người đồng hương Luis Diaz lên xếp thứ 8, chọn Willian Pacho ở vị trí thứ 9 và đặc biệt là tiền đạo Julian Quinones (đang thi đấu ở Saudi Arabia) ở vị trí thứ 10.

Tờ RMC Sport bình luận: “Các nhà báo của Gabon, Peru, Syria và Ukraine đều chọn Fabian Ruiz ở vị trí số 1. Họ đã không tuân thủ tuân thủ các tiêu chí do France Football đưa ra. Trong đó, thành tích cá nhân cần được ưu tiên trước danh hiệu tập thể. Họ lựa chọn chỉ vì Fabian Ruiz vô địch Champions League và World Cup.

Thứ hạng của các cầu thủ trong cuộc đua giải Quả bóng vàng (Ảnh: FF).

Thậm chí, ngoài việc chọn Fabian Ruiz ở vị trí số 1, nhà báo Ukraine còn chọn Pau Cubarsi ở vị trí thứ 2. Declan Rice và Gabriel Magalhaes lần lượt đứng thứ 4 và thứ 6. Một chi tiết đáng chú ý khác là nhà báo Thụy Sĩ cũng xếp Cubarsi ở vị trí thứ 3 trong lá phiếu của mình.

Nhà báo của Hy Lạp cũng bình chọn một cách tùy hứng khi xếp Khvicha Kvaratskhelia ở vị trí số 1, trên cả Rodri, đồng thời đưa Willian Pacho, Marc Cucurella và Joao Neves lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5”.

Tờ Eurosports cũng nêu ra một vài lá phiếu gây khó hiểu. Chẳng hạn như Bruno Fernandes xuất hiện trong bảng xếp hạng của nhà báo Ghana (thứ chín), Na Uy (thứ chín) và Nigeria (thứ 10), dù chung cuộc anh chỉ đứng thứ 27. Hay có đến 6 nhà báo đến từ Argentina, Brazil, Panama, UAE, Trung Quốc và Belarus đã chọn Messi ở vị trí số 1.